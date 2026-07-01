El ISCIII actualiza su análisis anual de las Infraestructuras Europeas de Investigación en Salud

Foto de familia de la VI edición del encuentro dedicado a las Infraestructuras Europeas de Investigación. - ISCIII

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha celebrado la VI edición de su encuentro dedicado a las Infraestructuras Europeas de Investigación (RIs) en el ámbito de la salud, con el objetivo de actualizar su análisis anual sobre estas estructuras supranacionales, que trabajan en red para ofrecer recursos y servicios a la comunidad científica nacional e internacional, promoviendo una investigación sanitaria de excelencia.

El ISCIII participa en ocho RIs en el área de salud, que están centradas en los ámbitos de la medicina traslacional (EATRIS); los ensayos clínicos (ECRIN); los biobancos (BBMRI-ERIC); los datos biomédicos (ELIXIR); el cribado de fármacos (EU-OPENSCREEN); los agentes patógenos de alto riesgo (ERINHA); las tecnologías de imagen biomédica (EUROBIOIMAGING), y la biodiversidad microbiana (MIRRI). Además, España está implicada en otras dos RIs, que abordan la biología estructural (INSTRUCT) y los modelos animales (INFRAFRONTIER).

Durante el encuentro, que ha sido inaugurado por la directora general del ISCIII, Marina Pollán, y clausurado por la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega-Paíno, se ha puesto en valor la importancia que la Unión Europea otorga a las Infraestructuras Europeas de Investigación en Salud, considerándolas no solo como un activo estratégico para la ciencia, sino como un modelo de impulso a la innovación y a la competitividad.

El subdirector general de Programas Internacionales de Investigación y Relaciones Institucionales del ISCIII, Daniel Ruiz Iruela, ha destacado que las RIs "serán el corazón del próximo Programa Marco" de Investigación de la UE. "Invertir en estas infraestructuras es invertir en una ciencia más colaborativa y con mayor capacidad para cuidar la salud de la ciudadanía", ha afirmado.

La jornada ha contado con diversas sesiones que han ofrecido contexto y visión estratégica en torno a las RIs en salud. En este sentido, el presidente del Foro Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de Investigación (ESFRI), José Luis Martínez, ha resaltado los retos y nuevos escenarios a los que se enfrentan las RIs.

'ONE HEALTH'

Tras ello, en una mesa redonda moderada por la investigadora del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII Ana Alastruey, la directora del nodo nacional de BBMRI, Teresa Escámez, del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB); la directora de la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT), Rosa Aznar, representante de MIRRI ERIC; y el científico del ISCIII y representante de ERINHA Juan Emilio Echevarria han dialogado sobre cómo abordar el reto 'One Health' (Una sola salud), que conjuga salud humana, animal y ambiental, a través de estas infraestructuras europeas.

Según han expuesto, el enfoque 'One Health' ya forma parte de la estrategia de las Infraestructuras de Investigación, aunque su implementación práctica sigue siendo un reto debido a diferencias de gobernanza y regulación entre los ámbitos de la salud, la sanidad animal y el medioambiente.

A juicio de los participantes, estas infraestructuras pueden desempeñar un papel clave como nexo entre estos sectores, facilitando el intercambio de datos y conocimiento. Sin embargo, han advertido de que la interoperabilidad de los datos continúa siendo un desafío técnico, para el que iniciativas como la Nube Europea de Ciencia Abierta (EOSC, por sus siglas en inglés) pueden aportar soluciones.

VALOR PARA LA INDUSTRIA

En una segunda mesa, centrada en el valor estratégico de las infraestructuras para la industria y la colaboración con las infraestructuras tecnológicas, el director del Instituto Biofisika EHU/UPV y la Fundación Biofísica Bizkaia, Iban Ubarretxena, como representante de EUROBIOIMAGING y de ECRIN, y la directora científica del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) y representante de EATRIS ERIC, Laura García, han debatido bajo la moderación de Marina López, de la Subdirección de Programas Internacionales de Investigación del ISCIII.

Ubarretxena y López han señalado que ya existen mecanismos para impulsar la colaboración con la industria, aunque han puntualizado que aún hay que avanzar en su implementación. Entre los principales desafíos han señalado la falta de incentivos para financiar el acceso a estas infraestructuras, los aspectos relacionados con la propiedad intelectual y la necesidad de establecer procedimientos de acceso armonizados.

También han destacado la importancia de la colaboración con las Infraestructuras Tecnológicas, abordando la dificultad de delimitar claramente dónde finaliza el papel de una Infraestructura de Investigación en salud, centrada en datos, muestras y generación de conocimiento, y dónde comienza el de una Infraestructura Tecnológica, orientada a actividades de validación, escalado y demostración.

Tras este diálogo, han concluido que la adopción de estándares de calidad, como las certificaciones ISO, constituye un factor determinante para generar confianza y facilitar una colaboración eficaz con la industria.

CIENCIA ABIERTA

Una última mesa se ha centrado en el estado actual y los retos futuros en torno a la Nube Europea de Ciencia Abierta. Según han afirmado los participantes, esta infraestructura ya está operativa, pero persisten retos en gobernanza del dato, interoperabilidad y seguridad, especialmente en el ámbito sanitario.

Además, han subrayado la necesidad de coordinar EOSC con el Espacio Europeo de Datos Sanitarios (EEDS) para avanzar en la armonización de estándares y facilitar el uso secundario de datos de salud. Entre los retos de futuro se han apuntado la sostenibilidad de la Nube Europea de Ciencia Abierta, mejora de la interoperabilidad, garantía de la soberanía y seguridad del dato, aprovechamiento de la inteligencia artificial y refuerzo de la formación en competencias digitales.

El moderador de esta tercera sesión ha sido el investigador del CNB-CSIC y del CIBER-ISCIII Lluis Montoliu, representante de INFRAFRONTIER. Como ponentes han intervenido el coordinador de la Plataforma ISCIII de Investigación Clínica (SCREN) y parte de la Infraestructura ECRIN, Alberto Borobia, del Hospital La Paz; el representante de BBMRI Juan González, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS); el representante de ELIXIR, Salvador Capella-Gutiérrez, del Barcelona Supercomputing Center (BSC); y la miembro de INSTRUCT ERIC Judith Juanhuix, del Sincrotrón ALBA.