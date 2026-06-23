El ISCIII halla mutaciones en el virus causante de la neumonía "que le confieren más virulencia" - ISCIII

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha llevado a cabo un estudio por el que ha identificado mutaciones en el virus causante de la neumonía "que le confieren más virulencia y capacidad de evadir el sistema inmunitario".

Este trabajo, que ha sido realizado por estos expertos también integrantes del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), y que ha sido publicado en la revista especializada 'The Lancet Microbe', ha hallado, a juicio de estos, "la clave del éxito de uno de los serotipos de neumococo más prevalentes y letales". De hecho, han asegurado haber confirmado "el aumento de cepas" del mismo.

Estos resultados "nos permite entender el notable incremento de este serotipo en los últimos años y nos ofrecen una nueva diana para el desarrollo de futuras vacunas frente a neumococo basadas en proteínas", han explicado los coordinadores de esta investigación y miembros del Laboratorio de Referencia de Neumococos del CNM, los doctores Mirian Domenech y Jose Yuste.

A juicio de estos especialistas, que también son integrantes del Área de Enfermedades Respiratorias del CIBER (CIBERES), "estudios previos, llevados a cabo en modelos preclínicos, ya han demostrado que los anticuerpos dirigidos contra LytA son protectores y pueden neutralizar la función de esta proteína clave en la virulencia del microorganismo".

En este sentido, desde el citado centro del ISCIII han señalado que el neumococo "es una bacteria que puede provocar desde infecciones leves, como otitis o sinusitis, hasta formas graves, como neumonía, meningitis o sepsis". "Estas enfermedades invasivas afectan principalmente a población infantil, personas mayores o con condiciones de riesgo, y su prevención se basa en vacunas conjugadas", han explicado.

Al respecto, "los resultados ahora publicados revelan un incremento de cepas del serotipo 3 del clado I-a, con una mutación en la proteína LytA, que incrementa la capacidad del neumococo para infectar y evadir el sistema inmunitario", han continuado, para añadir que "este aumento se ha observado tanto en población pediátrica menor de dos años como en personas mayores de 65 años, que son los grupos más vulnerables de sufrir la enfermedad neumocócica invasiva".

MENINGITIS, SEPSIS Y NEUMONÍA

A tenor de estos "hallazgos", Domenech y Yuste han manifestado que estos "son especialmente relevantes desde la perspectiva clínica, ya que el neumococo es una de las principales bacterias causantes de meningitis, sepsis y neumonía". "El trabajo ha caracterizado a nivel molecular las posibles mutaciones en estos neumococos de serotipo 3, lo que ha permitido hallar un cambio de aminoácido en la proteína LytA, uno de los principales factores de virulencia del microorganismo", ha concretado el CNM, al tiempo que ha expuesto que "esta mutación es responsable de un aumento de la virulencia de la bacteria, lo que favorece su capacidad de evadir el sistema inmunitario".

Con todo, los expertos abogan por "mantener la vacunación frente al neumococo tanto en la población pediátrica como en la adulta", algo que es "fundamental". "Este serotipo de neumococo se sitúa entre los principales responsables de hospitalizaciones y de un gasto sanitario asociado, por lo que es recomendable incrementar las tasas de vacunación antineumocócica en personas adultas, en las que las cifras actuales siguen siendo bajas", han abundado.

En este estudio han participado también investigadores del Área de Epidemiología y Salud Pública del CIBER (CIBERESP), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), los hospitales universitarios de Bellvitge de Barcelona y 12 de Octubre de Madrid, el laboratorio regional de Salud Pública de la capital y la británica Universidad de Oxford. Todos ellos han insistido en "la relevancia de seguir reforzando la vigilancia microbiológica de la enfermedad neumocócica a nivel nacional", con el objetivo de "monitorizar la evolución de estos clones hipervirulentos y detectar la posible aparición de otros nuevos".