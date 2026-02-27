El ISCIII impulsó casi 300 proyectos innovadores en salud y 100 patentes activas en 2025

Imagen de la delegación del ISCIII en Transfiere. - ISCIII

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha informado de que en 2025 impulsó cerca de 300 proyectos innovadores en salud y generó 97 patentes activas en investigación biomédica traslacional.

"Nuestra cartera tecnológica incluye patentes en áreas como el diagnóstico de glaucoma, filariosis, sarcoma de Ewing, uso de exosomas en oncología y anticuerpos monoclonales para la enfermedad de Alzheimer, así como 'know-how' y herramientas 'software' de apoyo a la salud pública", ha señalado Daniel Ruiz, subdirector de Programas Internacional de Investigación y coordinador de la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC).

Así lo ha comunicado en la XV edición de Transfiere, un encuentro de referencia en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación en España y en Europa, que reúne durante tres días a representantes de empresas innovadoras, entidades científicas y administraciones públicas.

El equipo del ISCIII en Transfiere ha estado liderado por su directora general, Marina Pollán, y sus subdirectores generales Daniel Ruiz Iruela (Programas Internacionales de Investigación) y María José Buitrago (Terapia Celular).

El ISCIII ha expuesto en Transfiere su compromiso con la inversión en I+D+i en salud, en el marco de la Acción Estratégica en Salud (AES), que concede anualmente ayudas para proyectos y contratos. En este sentido, el Instituto destinó el año pasado 192 millones de euros a ayudas para impulsar la investigación en salud, un 11 por ciento más que en 2024, y sin contar con fondos europeos por primera vez en los últimos 5 años.

Además, a estas cifras se suman las de los organismos vinculados al ISCIII: el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) tiene 185 invenciones activas y 57 acuerdos de licencia activos; el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) gestiona 293 proyectos y más de 175 patentes, y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) cuenta con 15 proyectos de desarrollo de fármacos y 44 familias de patentes.

CIFRAS PARA VERTEBRAR EL SNS

Desde el 'stand' institucional, las reuniones mantenidas, los contactos generados y la participación en el programa de Transfiere, el ISCIII ha trasladado a la comunidad científica presente en el Foro su capacidad de vertebración de la investigación en España.

En este sentido, en Transfiere se ha destacado la capacidad de la red de 36 Institutos de Investigación Sanitaria acreditados, que agrupan a más de 31.000 investigadores en todo el país, y los resultados del Consorcio CIBER, que conecta a más de 500 grupos en 13 áreas temáticas para acelerar la traslación de la investigación biomédica a la práctica clínica.

También se han compartido resultados de las plataformas ITEMAS, SCReN y PNBB, que generan conocimiento e innovación con más de 2 millones de muestras biológicas, más de 250 ensayos clínicos activos en medicina personalizada y terapia avanzada, y más de 50 proyectos innovadores y cerca de 150 servicios de aceleración de la innovación, con seis empresas creadas desde el entorno innovador del Instituto.