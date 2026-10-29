Juan Carlos Meneu, nuevo presidente de la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica y Robótica - QUIRÓNSALUD

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo de Madrid, el doctor Juan Carlos Meneu, ha sido elegido por unanimidad nuevo presidente de la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica y Robótica (SECLA) hasta el año 2030.

En concreto, el nuevo máximo representante de la sociedad científica ha sido designado para el cargo durante la reciente celebración, en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres, de su 10º Symposium. Así, liderará durante los próximos cuatro años la asociación sin ánimo de lucro formada por especialistas en Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Torácica, Ginecología, Urología y Cirugía Pediátrica.

La organización, que también aglutina a profesionales cuya aportación sea considerada de valor especial o continuado para la consecución de sus fines, contará ahora entre sus principales líneas de actuación con los 10 compromisos asumidos por Meneu. Entre ellos se hallan la creación de una estructura docente permanente y de una red internacional de cooperación.

Por último, el también catedrático de Cirugía General y del Aparato Digestivo de la Universidad Europea, que obtuvo el Diploma en Cirugía Robótica de la Universidad de Nancy (Francia) y que es uno de los principales impulsores del 'Programa de Cirugia Robótica' del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, se ha propuesto también el puesta en marcha de una Vocalía de Enfermería dentro de la Junta Directiva.