Llega a Filmin el documental '¿A mí quién me cuida?' para mostrar la situación de los médicos en un sistema "enfermo"

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El documental '¿A mí quién me cuida?', patrocinado por la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), ha llegado este viernes a la plataforma Filmin con el objetivo de visibilizar la salud mental y la vulnerabilidad de los médicos en el actual modelo sanitario, un sistema "enfermo que vuelve enfermo" a quienes se implican en él.

"El objetivo principal es visibilizar este problema y que las personas que ejercen la Medicina y que están pasando por situaciones similares a las que se cuentan en el documental dejen de vivirlas en soledad", ha explicado la médica especialista en Geriatría y codirectora de la pieza audiovisual, la doctora María Montoya.

La obra muestra cómo la organización actual del Sistema Nacional de Salud (SNS) provoca efectos negativos en la salud de los profesionales sanitarios, que cada vez más se ven "obligados a responder a un sistema de salud productivista y deshumanizado".

A través de más de 25 testimonios en diferentes provincias de todo el país, y con la participación de representantes de la FPSOMC, el documental muestra declaraciones personales que dan voz al malestar colectivo, y proporciona la declaración de profesionales que analizan, investigan o asisten esta situación.

Del mismo modo, pretende "dar voz al malestar y al porqué del malestar" de parte de los médicos, alertando de los de los riesgos que supone que esta situación sea ignorada.