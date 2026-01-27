Logran eliminar por completo tumores de páncreas en ratones utilizando una triple terapia

Archivo - Páncreas. - ISTOCK. - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han logrado eliminar por completo tumores de páncreas en modelos experimentales de ratón utilizando una triple combinación terapéutica, un hito alcanzado por primera vez que abre la puerta a tratamientos en humanos para uno de los cánceres más mortales.

El estudio, liderado por el director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, Mariano Barbacid, y que ha contado con financiación de la Fundación Cris Contra el Cáncer, se ha centrado en el adenocarcinoma ductal de páncreas, que representa la mayoría de los tumores de páncreas.

