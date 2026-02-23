Mar Fábregas, reelegida para un tercer mandato consecutivo al frente de AESEG - AESEG

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha informado de que su presidenta, Mar Fábregas, ha sido reelegida para un tercer mandato consecutivo, por lo que estará al frente de esta organización hasta, como mínimo, 2028.

Tal y como señala la patronal de la industria de estos fármacos, la mencionada elección de Fábregas se ha producido con motivo de la reciente celebración de su Asamblea General de asociados, que es su órgano supremo de gobierno. En este acto también se ha elegido Junta Directiva y se han aprobado las principales líneas de actuación.

Junto a su máxima representante, que forma parte de STADA España, integran el equipo directivo de AESEG, Ignacio Alonso, de Alter Genéricos; Gerardo Dueso, de Aurovitas; Manuel Barro, de Chemo; Raúl Díaz-Varela, de Kern Pharma; Francisco José Aranda, de Laboratorios Cinfa; Jesús Govantes, de Laboratorios Normon; Joaquín Rodrigo, de Sandoz España; Marta González, de Teva España; David Peix, de Towa International; Javier Anitua, de Viatris; y María Elena Casaus, como secretaria general.

"Este nuevo mandato debe servir para avanzar hacia un marco regulatorio estable que permita, a la industria de medicamentos genéricos, acelerar y dinamizar la cuota de introducción de los genéricos en España y poner en alto valor la producción nacional que existe en este país", ha explicado Fábregas, cuyo tercer mandato estará centrado en el nuevo Plan Estratégico 2026-2028, presentado en la citada Asamblea.

Así, el objetivo es poner en valor la triple aportación del medicamento genérico: clínica, económica y social. Esta estrategia constituye una hoja de ruta para impulsar una mayor utilización de los genéricos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), cuya cuota se sitúa, actualmente, en el 42 por ciento, por debajo de la media de los países europeos del entorno (alrededor del 65%).

PROMOVER UNA REVISIÓN URGENTE DEL SISTEMA DE PRECIOS

Desde AESEG han señalado que se persigue promover una revisión urgente del sistema de precios, que permita garantizar la continuidad del abastecimiento regular de medicamentos a hospitales y farmacias, además de mantener la producción en España, que es la segunda potencia europea en fabricación de genéricos.

En este contexto, la referida patronal ha indicado que la ausencia de diferencia de precio entre el medicamento de referencia y el genérico continúa siendo el principal freno al dinamismo y a la penetración en el mercado de estos fármacos, una situación especialmente visible en los nuevos lanzamientos de genéricos de los últimos 10 años, que no superan una cuota del 20 por ciento en unidades tras los dos primeros años de comercialización.

Los genéricos no solo son esenciales para la sostenibilidad del SNS, sino que también constituyen un elemento clave de la autonomía estratégica de la Unión Europea (UE), dado que representan el 90 por ciento de los medicamentos críticos en la lista publicada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), han proseguido desde AESEG.

Por último, esta organización informa de que su Asamblea General ha contado con la presencia del director general de la Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, César Hernández, quien ha abordado los retos del genérico en el sistema sanitario y las iniciativas puestas en marcha desde el Ministerio de Sanidad. Junto a ello, ha subrayado la importancia de la colaboración entre la Administración y la industria para garantizar el acceso a los tratamientos y la sostenibilidad del SNS.