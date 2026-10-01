Imagen de la intervención de María Neira. - CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS FARMACÉUTICOS

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exdirectora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y actual candidata a la dirección general de la OMS, María Neira, ha destacado el papel del farmacéutico frente a la resistencia antimicrobiana y en el abordaje de las enfermedades crónicas.

Así lo ha manifestado durante su ponencia 'La salud como brújula: los farmacéuticos, actores de proximidad ante los retos mundiales', que ha servido para inaugurar en Oviedo el 24 Congreso Nacional Farmacéutico, organizado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Asturias.

En su intervención, Neira ha asegurado que "en el reto de evitar las resistencias antimicrobianas los farmacéuticos son un agente sanitario muy poderosos por el consejo que ofrecen a la población y por su formación y, por ello, tienen una gran responsabilidad".

En cuanto a las enfermedades crónicas, ha puesto el foco en la importancia de la prevención, pero no solo la prevención secundaria, con programas como los cribados, sino en la primaria, detectando los factores de riesgo. "La prevención empieza en las farmacias, tomando la tensión a los pacientes e informando a la población de esos factores de riesgo", ha añadido.

En el ámbito de la sostenibilidad y la prevención de la huella de carbono, Neira cree que se necesita que haya más farmacéuticos comunitarios aportando e impulsando iniciativas. "Los farmacéuticos son los últimos de la cadena del medicamento y pueden sensibilizar a la población y que se genere demanda de medidas sostenibles, como la reducción del plástico en los envases de medicamentos", ha indicado.

RECONOCIMIENTO Y APOYO A LA FARMACIA

A través de un vídeo, la ministra de Sanidad, Mónica García, también ha reconocido la labor de la farmacia. "Hablar de farmacia es hablar de medicamento, innovación y prestación farmacéutica, pero en situaciones difíciles, como la DANA o en Ceuta, también hemos visto a farmacéuticos organizándose y buscando soluciones para que a nadie le falte su medicamento. Y esta dimensión sanitaria debe estar presente en la regulación futura de la profesión", ha destacado.

Asimismo, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha subrayado que las farmacias forman parte del engranaje del sistema sanitario. "Cuando se están perdiendo valores del humanismo, me enternezco cuando veo a las personas mayores que van a la farmacia y le cuentan al farmacéutico sus problemas y preocupaciones", ha apuntado.

En línea con las palabras de Maria Neira sobre el papel de la farmacia en los retos globales de la salud global, el presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, ha afirmado que tener la capacidad para adaptarse ya no es suficiente.

"Debemos contribuir a liderar los retos sin perder aquello que nos define: nuestra vocación de servicio. Porque innovar no significa únicamente incorporar tecnología. Innovar significa transformar el conocimiento en mejores resultados de salud. Significa avanzar con rigor, con responsabilidad y con ética. En definitiva, innovar con ciencia y con conciencia", ha indicado Aguilar.

'INNOVACIÓN CONCIENCIA FARMACÉUTICA'

El 24 Congreso Nacional Farmacéutico se celebra bajo el lema 'Innovación ConCiencia Farmacéutica', con el que se quiere posicionar a la farmacia como una profesión a la vanguardia del conocimiento y de la innovación, enfocando esa innovación desde una doble perspectiva, la científica y la social para, de esta forma, humanizar la revolución tecnológica.

Más de 200 ponentes participan como ponentes en este encuentro, que cuenta con CaixaBank Pharma, A.M.A., Cinfa, la Cooperativa Farmacéutica Asturiana COFAS y Lilly como patrocinadores principales. El programa científico ofrece 7 mesas de debate, 24 sesiones técnicas, 8 sesiones de innovación y 3 simposios especializados, todos imprescindibles para estar al día y desarrollar una mejor práctica farmacéutica.

En total, se han recibido cerca de 600 comunicaciones científicas, que suponen un 45 por ciento más de las registradas en la edición de 2024 celebrada en Valencia.