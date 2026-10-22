Mariano Sanz, sexto investigador más influyente del mundo en Odontología en 2025, según la Universidad de Stanford

Archivo - El doctor Mariano Provencio - OMC - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists', elaborado por la Universidad de Stanford (Estados Unidos), ha revelado que el expresidente de la Sociedad Española de Periodoncia y osteointegración (SEPA) y patrono de honor de la Fundación SEPA, el doctor Mariano Sanz, fue el sexto investigador más influyente del mundo en Odontología en 2025.

La clasificación, publicada por Elsevier, sitúa a la Odontología española en "una posición de especial relevancia internacional" y destaca de Sanz "el impacto científico de sus publicaciones". De esta manera, se reconoce su contribución al desarrollo del conocimiento científico, especialmente en el ámbito de la Periodoncia y su relación con la salud general.

De hecho, según ha puesto de manifiesto la SEPA, su expresidente encabeza el ranking español correspondiente a ese mismo periodo. Así, ocupa el puesto 71 mundial en la clasificación que evalúa la trayectoria investigadora acumulada por el profesional.

Tras Sanz se sitúan otros 55 españoles en la tabla, que son el socio de la SEPA y director del Instituto Universitario de Medicina Regenerativa e Implantología Oral (UIRMI, por sus siglas en inglés), el doctor Eduardo Anitua, quien ha obtenido el puesto 47; y el también expresidente de la SEPA y patrono de la Fundación SEPA, el doctor David Herrera, que ocupa la posición 54.

Junto a ellos, se halla el secretario general de la sociedad científica e integrante de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), el doctor Alberto Monje, situado en el puesto 125. "Estos resultados reflejan la extraordinaria proyección internacional de la investigación desarrollada por profesionales pertenecientes a SEPA y su contribución al avance de la Odontología", ha indicado.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA SEPA

"El reconocimiento internacional alcanzado por Mariano Sanz, junto con la destacada representación de investigadores vinculados a SEPA, refuerza la proyección de la Sociedad como una comunidad científica de referencia internacional", ha continuado, para añadir que, junto a la Fundación, promueve la investigación y la transferencia del conocimiento científico a la práctica clínica.

Según ha manifestado, el objetivo es contribuir a la mejora de la salud bucal y general de la población. Por ello, ha concluido indicando que la presencia de cuatro socios en las primeras posiciones nacionales y de 22 investigadores vinculados a la Sociedad entre los 56 españoles incluidos en el ranking de 2025 "constituye una muestra del talento científico que reúne esta organización".