Marieta Jiménez, nombrada nueva miembro del Comité Ejecutivo de Merck Healthcare - MERCK

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Merck ha informado del nombramiento de Marieta Jiménez como nueva miembro del Comité Ejecutivo de su división Healthcare, de la que ya es Senior Vicepresident Europe desde 2020, con lo que asume un mayor liderazgo dentro de esta organización.

De esta manera, Jiménez reporta directamente a Danny Bar-Zohar, quien es miembro del Comité Ejecutivo de este laboratorio y CEO de su mencionado departamento. En su nuevo cargo como Executive Vicepresident y Head of Core Markets, seguirá dirigiendo el negocio comercial de Merck Healthcare en los países de la región de Europa, incluidos Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido y los 27 mercados de Europa Central.

Esta compañía, que ha puesto de manifiesto que Jiménez asumirá, también, la responsabilidad de Japón, Corea del Sur y Australia, ha declarado que Healthcare ofrece tratamientos a más de 100 millones de pacientes en todo el mundo en las áreas de Oncología, Neurología e Inmunología, Fertilidad, Cardiovascular, Medicina Clínica y Endocrinología (CM&E), así como Enfermedades Raras.

La nueva Executive Vicepresident y Head of Core Markets Europa, que dirige el negocio comercial de Merck Healthcare desde hace seis años, ha sido, en el pasado, presidenta y directora general de Merck Healthcare en España y directora general en la filial de Suecia. En estas responsabilidades, aceleró con éxito el acceso de los pacientes a la innovación sanitaria, además de impulsar la excelencia comercial y la diversidad e inclusión.

EXPERIENCIA EN DIVERSOS CAMPOS

Jiménez, que es licenciada en Farmacia por la Universidad de Salamanca y que se incorporó a Merck en 2014, trabajó, previamente, en las compañías farmacéuticas AstraZeneca y Lilly, en las que adquirió una amplia experiencia en las funciones de comercial, marketing, excelencia operativa, inteligencia empresarial, canales comerciales digitales y nuevos, y gestión del ciclo de vida de los productos.

Además, en 2018, fundó ClosinGap, que es una asociación de empresas líderes centrada en el impacto económico de la desigualdad de género, que se ha convertido en un referente nacional en España. En la actualidad, forma parte del Consejo de Administración de Mapfre y Mapfre Assistance, y es miembro del Consejo Asesor de Antiguos Alumnos de la Universidad de Salamanca. Por todo ello, en 2025, fue reconocida por la iniciativa 'Women to Watch', promovida por la consultora PwC España.