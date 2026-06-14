Más de 1,07 millones de personas donaron sangre y plasma en España en 2025, un 2,8% menos en un año

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MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado de que 1.070.169 personas donaron sangre y plasma el año pasado, haciendo posible 1.662.035 donaciones de sangre y sus componentes, lo que supone que el número de donantes ha descendido un 2,78 por ciento y el de donaciones casi un uno por ciento, en comparación con los datos de 2024.

En el Día Mundial del Donante de Sangre, Sanidad ha puesto en valor la importancia de las donaciones para garantizar la atención sanitaria y dar respuesta a procedimientos médicos y quirúrgicos complejos, así como para disponer de medicamentos derivados del plasma, esenciales para determinados pacientes.

Como ha detallado en un comunicado, las donaciones de sangre permiten disponer de componentes sanguíneos imprescindibles para la actividad asistencial diaria, desde intervenciones quirúrgicas hasta tratamientos oncológicos, urgencias, trasplantes o complicaciones obstétricas.

En un contexto internacional marcado por crisis sanitarias, conflictos bélicos y el aumento de catástrofes naturales asociadas al cambio climático, la cartera sanitaria ha subrayado que la disponibilidad de sangre es especialmente relevante, por lo que ha instado a reforzar los sistemas de donación y mantener una base sólida de donantes.

Asimismo, ha recordado que el sistema español se apoya en la donación voluntaria, altruista y no remunerada, un principio que garantiza la seguridad, la equidad y la sostenibilidad del sistema.

478.229 LITROS DE PLASMA

A partir de las donaciones, el año pasado se obtuvieron 478.229 litros de plasma, un 1,32 por ciento más que el año anterior. El plasma resulta esencial para la elaboración de medicamentos derivados del plasma utilizados en el tratamiento de numerosas enfermedades crónicas.

Del volumen total mencionado, 67.551 litros procedieron de plasmaféresis, una técnica específica que permite recoger plasma de forma directa y de la que se realizaron 108.304 procedimientos.

Sanidad ha explicado que uno de los objetivos estratégicos a nivel nacional es aumentar la disponibilidad de plasma para reducir la dependencia de terceros países, reforzar la capacidad del sistema sanitario y asegurar el acceso equitativo y sostenido a tratamientos esenciales, algo que se está consiguiendo en los últimos años, pero en lo que aún se requiere avanzar mediante la captación de más donantes.

22º DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE

El Día Mundial del Donante de Sangre celebra este año su 22º aniversario bajo el lema de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 'Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas', una llamada a reconocer el valor humano, solidario y colectivo de cada donación.

La conmemoración de este día tiene como objetivo agradecer a todas las personas donantes su compromiso y recordar que donar sangre y plasma salva vidas, fortalece los sistemas sanitarios y constituye un acto de responsabilidad compartida.

"Cada donación representa un gesto de humanidad, cuidado y solidaridad hacia quienes necesitan una transfusión o un tratamiento derivado del plasma para seguir adelante", ha concluido el Ministerio de Sanidad.