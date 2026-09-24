Más de 120 profesionales sanitarios participan en ARISTEIA para analizar los retos de las enfermedades neuromusculares

De izquierda a derecha, los doctores Luis Querol, Elena Cortés y Miguel Santos durante su intervención en Aristeia. - ARISTEIA

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 120 profesionales sanitarios especializados en enfermedades neuromusculares han participado en la segunda edición de ARISTEIA, el encuentro científico impulsado por argenx que reúne a expertos de España y Portugal para compartir conocimiento clínico, analizar los principales retos asistenciales y revisar los avances más recientes en investigación e innovación terapéutica presentados en congresos internacionales.

La iniciativa refuerza su vocación de convertirse en un foro de referencia para la comunidad científica dedicada a estas patologías. Aristeia ha contado con la participación de Tim Van Hauwermeiren, fundador y presidente del consejo de administración de argenx, quien ha intervenido en la jornada inaugural para compartir su visión sobre el futuro de la inmunología y las oportunidades emergentes en el tratamiento de las enfermedades inmunomediadas.

"Aristeia demuestra el valor de reunir a especialistas que comparten una misma ambición: mejorar la vida de las personas que conviven con enfermedades neuromusculares. La colaboración, el rigor científico y la formación son esenciales para acelerar la llegada de soluciones terapéuticas transformadoras", ha señalado Van Hauwermeiren, cuya presencia refuerza el compromiso de la compañía con la comunidad científica y con el impulso de iniciativas que fomenten la excelencia clínica y la investigación traslacional.

El programa ha sido co-creado por un comité científico integrado por la doctora Elena Cortés, neuróloga del hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, el doctor Luis Querol, neurólogo del hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y el doctor Miguel Santos, neurólogo del hospital Santa María de Lisboa, todos ellos especialistas en el manejo de enfermedades neuromusculares.

El encuentro potencia la excelencia clínica, el intercambio de experiencias entre especialistas y la difusión de los principales avances presentados en congresos internacionales, fortaleciendo así su relevancia científica y estratégica. Esta jornada ha reunido a especialistas de referencia en enfermedades neuromusculares, inmunología clínica y electromiografía para abordar los principales desafíos diagnósticos y terapéuticos de estas patologías y compartir aprendizajes, experiencias clínicas y perspectivas de futuro.

Con esta segunda edición, ARISTEIA aspira a "afianzar su posición" como foro científico anual de referencia en España, "reforzando el papel de argenx como socio estratégico de la comunidad neuromuscular y contribuyendo a mejorar la atención y el recorrido asistencial de los pacientes".