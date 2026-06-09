Más de 30.000 biólogos ejercen funciones sanitarias en España sin reconocimiento legal como profesionales sanitarios

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MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos (CGCOB) ha recordado que más de 30.000 profesionales ejercen funciones sanitarias en España sin reconocimiento legal como sanitarios, una situación que "constituye una anomalía normativa difícilmente justificable", por lo que reclaman el reconocimiento jurídico de las actividades realizan diariamente en centros sanitarios públicos y privados.

La petición coincide con el proceso de revisión de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), impulsada por el Ministerio de Sanidad. En sus aportaciones a la consulta pública previa, el CGCOB ha solicitado que se reconozca como profesionales sanitarios a los titulados en Biología cuando desarrollen actividades asistenciales, diagnósticas, clínicas, docentes o investigadoras dentro del sistema sanitario.

"El Ministerio ya ha mostrado sensibilidad hacia esta cuestión en distintas ocasiones. Tanto responsables ministeriales como la propia ministra de Sanidad han reconocido públicamente la necesidad de estudiar fórmulas que permitan resolver esta situación, una línea de trabajo que ya fue explorada en anteriores legislaturas y que vuelve ahora al debate legislativo", señalan en un comunicado.

Estos profesionales participan en diagnósticos clínicos, trabajan en hospitales y laboratorios, desarrollan actividad investigadora en institutos sanitarios, intervienen en procesos de reproducción asistida, realizan estudios genéticos y forman a residentes de las especialidades sanitarias.

La actual Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias únicamente reconoce como sanitarios a los biólogos que han accedido a una especialidad sanitaria mediante la formación sanitaria especializada (BIR), unos 1.500 profesionales. Sin embargo, miles de titulados en Biología desempeñan desde hace décadas funciones sanitarias en ámbitos como la genética humana, la reproducción asistida, la embriología, la terapia celular, los biobancos, la investigación biomédica o la docencia sanitaria sin ser considerados sanitarios por una simple incongruencia legislativa.

Por tanto consideran que la reforma de la LOPS representa, por tanto, "una oportunidad para adaptar la legislación a la realidad actual del sistema sanitario español y reconocer el papel que miles de biólogos desempeñan cada día en ámbitos esenciales para la protección, recuperación y mejora de la salud de la población".