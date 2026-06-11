Archivo - Prueba PSA para cáncer de próstata. - JARUN011/ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 34.000 hombres reciben cada año en España un diagnóstico de cáncer de próstata, el tumor más frecuente entre los varones, y el pasado año se registraron más de 6.100 fallecimientos por cáncer de próstata, pese a que la supervivencia alcanza el 91 por ciento cuando el tumor se detecta en fases tempranas, según la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata (ANCAP).

Ante estos datos, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, la asociación hace un llamamiento a reforzar la concienciación, la detección precoz y el acompañamiento a los pacientes frente a una enfermedad que, en muchos casos, sigue rodeada de silencio.

Se trata de una patología que puede evolucionar sin síntomas evidentes en sus fases iniciales, lo que convierte la detección precoz en una de las principales herramientas para mejorar el pronóstico.

ANCAP ha lanzado una campaña de concienciación y visibilización sobre la enfermedad. Bajo el lema '91 maneras de incomodar a un hombre', la asociación quiere romper con el tabú que, para muchos hombres, supone hablar del cáncer de próstata. La asociación insiste en la importancia de situar la voz del paciente en el centro del debate sanitario.

"La información rigurosa, el acompañamiento desde el momento del diagnóstico y la coordinación entre especialistas son, a juicio de la asociación, elementos esenciales para mejorar la calidad de vida de quienes conviven con la enfermedad", afirma.

Más allá del abordaje clínico, la asociación destaca el papel de la enfermería, la rehabilitación, la fisioterapia y el apoyo psicológico en el proceso asistencial. Estas áreas resultan fundamentales para ayudar al paciente a afrontar las secuelas de los tratamientos, recuperar autonomía y disponer de herramientas para gestionar el impacto emocional de la enfermedad.

La labor de concienciación y apoyo a los pacientes cuenta también con la implicación de compañías comprometidas con el abordaje del cáncer de próstata y la mejora de la atención a las personas afectadas, entre ellas Astellas, Recordati, Accord, IPSEN, Johnson & Johnson, Novartis y Pfizer.