Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 17 millones de españoles (42%) han retrasado alguna vez una consulta o revisión médica que consideraban necesaria y, entre ellos, un 33 por ciento terminó necesitando acudir a Urgencias, mientras que un 12 por ciento requirió ingreso hospitalario, según se desprende de un estudio impulsado por Línea Directa.

El documento 'La salud aplazada: Cómo la falta de tiempo y la postergación médica afecta a la salud de los españoles', presentado este jueves por la compañía de seguros y el jefe de Urgencias, profesor de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) y coautor Justo Menéndez, parte de 1.583 entrevistas.

El objetivo del estudio es entender el tiempo que invierten los españoles en el cuidado de su salud, comprobar si postergan consultas médicas y profundizar en los motivos y consecuencias, además de analizar si recurren a soluciones rápidas como la automedicación.

En cuanto al retraso de consultas médicas, los resultados revelan que un 37 por ciento lo ha hecho por no considerar importantes los síntomas o por pensar que se resolverían solos, al tiempo que un 21 por ciento alude falta de tiempo motivos laborales o personales y un 19 por ciento, dificultad para conseguir una cita con el médico de Familia u otro médico especialista.

Solo un 20 por ciento de quienes han postergado una consulta han acudido al médico dentro del mes siguiente, mientras que un 48 por ciento lo ha retrasado más de un mes o no ha llegado a acudir.

CONSECUENCIAS DE POSPONER LA ATENCIÓN

Los encuestados reconocen haber sufrido diversas consecuencias por aplazar la atención médica. La principal, que refiere el 53 por ciento, es que los síntomas duraron más tiempo. Un 45 por ciento apunta que los síntomas empeoraron y un 21 por ciento apunta que el problema se hizo recurrente o crónico.

Asimismo, uno de cada tres afirma que necesitó acudir a Urgencias, uno de cada cinco recibió un diagnóstico que el médico consideró tardío y un 12 por ciento necesitó hospitalización. En este contexto, la mitad considera que haber actuado antes podría haber reducido las complicaciones.

El estudio desvela que la postergación de la atención médica es mayor entre los jóvenes, situándose en un 67 por ciento en el grupo de 18 a 24 años, en un 57 por ciento en el de 25 a 34 años y en un 58 por ciento en el de 35 a 44 años. Después, disminuye de forma progresiva hasta alcanzar el dato más bajo, un 21 por ciento, en los mayores de 75 años.

También se observan diferencias por comunidades autónomas. Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias registran el mayor porcentaje de población que ha pospuesto una consulta, con un 45 por ciento o más. En el otro extremo se encuentran Andalucía, Navarra y País Vasco, con un 35 por ciento o menos.

MÁS DEL 70% RECURRE A LA AUTOMEDICACIÓN

Según apuntan los hallazgos, la automedicación es una solución rápida recurrente entre quienes retrasan la consulta médica. En total, un 73 por ciento de encuestados refiere haberse automedicado para evitar o retrasar la atención.

Entre estos, un tercio recurre a medicamentos que no necesitan receta médica, un 30 por ciento recurre a un farmacéutico, un 28,5 por ciento toma medicamentos que tenía en casa, un 23,4 por ciento no hace nada, un 20,1 busca información en Internet o redes sociales y un 10,6 por ciento consulta a la inteligencia artificial (IA).

Preguntados sobre qué les ayudaría a consultar con el médico cuando lo necesitan, un 49 por ciento señala como importante poder consultar con su médico de Familia en las primeras 24 o 48 horas. "Aquí detectamos un problema de accesibilidad que actúa como barrera", ha aseverado Justo Menéndez.

Además, un 42,7 por ciento indica que le sería más fácil si la consulta y pruebas fueran el mismo día. Mientras, un 61 por ciento apunta a una valoracion médica por videollamada o chat de forma rápida.

QUÉ ES PARA LOS ESPAÑOLES CUIDAR SU SALUD

Por otra parte, el estudio ha preguntado qué es para los españoles cuidar su salud. La mayoría cree que es comer bien (58%), seguido de hacer ejercicio de forma regular (42%) y evitar hábitos perjudiciales como tabaco y alcohol (40%). Una menor proporción considera esencial realizar revisiones médicas preventivas (27%), gestionar el estrés y cuidar la salud mental (26%) y consultar con el médico cuanto antes si aparecen problemas de salud (18%).

Pese a la importancia que otorgan a la alimentación y al deporte, un tercio de la población dedica menos de una hora o nada a estos hábitos durante la semana. Igualmente, un 70,6 por ciento dedica una hora o nada a informarse sobre salud.

Una de cada tres personas admite que no se hace nunca revisiones médicas de forma voluntaria y solamente consulta con un médico cuando aparece claramente un problema de salud.

Las principales barreras para el cuidado son la falta de tiempo por trabajo o responsabilidades familiares (50%), el cansancio o la falta de energía (34,7%), la falta de motivación (31%), la dificultad para mantener hábitos saludables (29,5%) y motivos económicos (22,1%).

El estudio concluye recomendando priorizar la salud, aunque no existan problemas, y acudir a revisiones preventivas a la vez que se mantiene una alimentación saludables y se realiza ejercicio físico. También destaca la importancia de mantenerse bien informado sobre salud a través de fuentes fiables.

Asimismo, insta a evitar normalizar el 'ya se me pasará' como justificación para postergar una consulta médica y recuerda que existen canales alternativos para la atención médica presencial gracias a la tecnología o la consulta telefónica.