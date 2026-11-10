Más de 50 entidades instan a priorizar la atención e investigación del cáncer en la próxima legislatura

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MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 entidades del ámbito oncológico y sociosanitario, lideradas por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), han impulsado el 'Manifiesto de todos contra el cáncer' para pedir a los partidos políticos que el cáncer sea una prioridad en la agenda sanitaria de la próxima legislatura y se haga hincapié en mejorar su prevención, atención e investigación.

El manifiesto, que ha sido presentado en un acto celebrado este martes, recoge cinco prioridades, con medidas concretas para seguir avanzando frente al cáncer y llegar a todos los pacientes, independientemente del tipo de tumor, la fase en que se encuentra la enfermedad o el lugar de residencia.

Los ejes de la propuesta se centran en más prevención para que menos personas padezcan cáncer; garantizar el acceso a una atención integral y humana en todas las fases de la enfermedad; impulsar la mejora de las condiciones de las personas con cáncer en edad laboral; financiar de una manera sostenible y creciente la investigación en cáncer; y garantizar el acceso, la integración y el uso responsable de los datos oncológicos.

El presidente de la AECC, Ramón Reyes, ha recordado que el cáncer es la principal causa de muerte en España, un motivo para situarlo como "prioridad de salud pública número uno", no solo ante las elecciones generales del 29 de noviembre, sino para la nueva legislatura.

La asociación ha aseverado que cuatro de cada 10 casos de cáncer podrían prevenirse mediante actuaciones sobre los principales factores de riesgo. Por ello, el manifiesto aboga por avanzar en políticas que protejan especialmente a la infancia y la adolescencia frente al tabaco y la nicotina, principal factor de riesgo.

En este sentido, propone actualizar la regulación de los productos del tabaco y sus derivados, equiparar la regulación de los nuevos productos y dispositivos a la del tabaco tradicional, limitar las dosis máximas de nicotina, ampliar los espacios libres de humo y aerosoles, prohibir los cigarrillos electrónicos desechables, incrementar la fiscalidad e incorporar el empaquetado neutro.

Asimismo, destaca la necesidad de desarrollar un sistema de información interoperable de los programas de cribado, con datos homogéneos y de calidad que permitan su evaluación.

En lo relativo a la atención integral, apuesta por actualizar la regulación para incorporar indicadores comunes de todo el proceso oncológico, garantías progresivas, transparencia pública sobre listas de espera y medidas correctoras ante demoras.

PACIENTES EN EDAD LABORAL

El 37 por ciento de los nuevos casos de cáncer se dan en personas en edad laboral. El 45 por ciento de ellas declara limitaciones para desempeñar su actividad laboral y el 21 por ciento de los que han tenido que modificar su situación laboral señalan despido o abandono de la actividad.

Ante esta situación, el manifiesto plantea la creación de una situación especial de incapacidad temporal para las personas con cáncer, adaptada a la duración y características de los procesos oncológicos, que incorpore una protección económica suficiente, incluyendo a personas desempleadas, autónomas y quienes no cumplen los periodos ordinarios de cotización; y el reconocimiento del derecho a la adaptación cuando se vuelve al trabajo.

Respecto a la protección para el cuidado de menores con cáncer, apuesta por actualizar la regulación del permiso y la prestación CUME, con el fin de adaptarlos a las necesidades reales y prolongadas de cuidado que pueden requerir los procesos oncológicos pediátricos.

Por otra parte, pone el foco en las personas supervivientes y sus necesidades diferenciales para subrayar la necesidad de desarrollar un marco común de atención a la supervivencia, planes personalizados que incluyan seguimiento clínico, secuelas previsibles, recursos y necesidades sanitarias, psicológicas, sociales y laborales; además de garantizar la detección y atención integral de las secuelas, entre otras medidas.

FINANCIACIÓN SOSTENIDA EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Con la vista puesta en aumentar la supervivencia en cáncer y superar el 70 por ciento en el año 2030, las más de 50 entidades enfatizan que se requiere una financiación sostenida, creciente, estable y suficiente de la investigación y la innovación en cáncer, por lo que reclaman un Plan Nacional con financiación plurianual.

Además de impulsar la investigación, piden que los pacientes puedan acceder de forma equitativa a la innovación y participar en ensayos clínicos. Para reducir las diferencias territoriales, plantean la publicación de indicadores comparables de disponibilidad, tiempos y acceso efectivo por territorio.

El documento también aboga por mejorar la integración y el uso responsable de los datos oncológicos. Para ello, propone consolidar un Registro Estatal de Cáncer que permita disponer de información actualizada y comparable sobre la incidencia, la mortalidad, la supervivencia y la prevalencia de la enfermedad.

A su vez, señala que la integración de la información clínica también permitiría mejorar la continuidad asistencial, facilitar el acceso seguro a los datos por parte de pacientes y profesionales autorizados y reforzar la investigación y la evaluación de las políticas públicas.

Las entidades que se han sumado al manifiesto son Asociación contra el cáncer gástrico y gastrectomizados (ACCGG), Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACAP), Asociación Española de Gastroenterología (AEG), Asociación de Economía de la Salud (AES), Asociación de Afectadas por Cáncer de Ovario y Ginecológico (ASACO), Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), Action on Smoking and Health (ASH), Asociación de Cabeza y Cuello, Asociación de Personas Laringectomizadas-Huelva, Asociación Española de Trabajo Social y Salud, Asociación Juristas de la Salud, Asociación Mama Ovario Hereditario (AMOH).

Además, Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura, Asociación Gallega de Personas con Enfermedades Oncohematológicas (ASOTRAME), Cancer Patients Europe, Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMP), Cris Contra el Cáncer, Fundación FERO, Fundación Blanca Morell, Fundación Leucemia y Linfoma, Fundación Mari Paz Jimenez Casado, Fundación Más Que Ideas, Fundación Más Que Ideas, Fundación Sandra Ibarra, Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), GEICAM, Grupo de Expertos en Medicina Estética Oncológica (GEMEON), Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer (GETICA), Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos, Grupo Español de Oncología Transversal y Tumores Huérfanos e Infrecuentes (GETTHI), Grupo SOLTI, Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres (ICAPEM).

También Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Instituto de Biomedicina de Sevilla, Nofumadores.org, Prevenció Informació Càncer Molins (PICAM), Plataforma Juvenil de España, Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS), SCOUTS, Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO), Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), Grupo Español de Oncología Genitourinaria (SOGUG), Grupo Español de Tumores de cabeza y Cuello (TTCC), Unoentrecienmil, Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO).