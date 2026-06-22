Más de 50 organizaciones europeas piden a la UE nuevas reglas para los medicamentos desarrollados con dinero público

Archivo - Pastillas, medicamentos, polimedicación - TOWFIQU AHAMED/ ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 organizaciones han pedido al Parlamento Europeo que aproveche la negociación del próximo programa europeo de investigación para introducir medidas que ayuden a que los medicamentos, vacunas y otras herramientas sanitarias desarrolladas con financiación pública lleguen a quienes las necesitan.

Salud por Derecho, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer y CESIDA forman parte de estas 54 organizaciones europeas. La petición se ha materializado en una carta dirigida a los grupos políticos del Parlamento Europeo, en la que las organizaciones solicitan apoyo para una serie de enmiendas destinadas a reforzar el beneficio social de la inversión pública en investigación sanitaria.

Entre otras cuestiones, proponen incorporar condiciones que permitan tener en cuenta desde etapas más tempranas del desarrollo aspectos relacionados con la disponibilidad, el suministro o las posibles barreras de acceso a nuevas tecnologías sanitarias.

Según informan, la iniciativa coincide con una fase decisiva de las negociaciones europeas. Los próximos 24 y 25 de junio, la comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) debatirá las enmiendas que van a definir la posición del Parlamento sobre el programa que financiará la investigación europea entre 2028 y 2034 (Horizonte Europa).

Las organizaciones subrayan que la Unión Europea destina miles de millones de euros a la investigación de nuevos medicamentos, vacunas y otras tecnologías sanitarias. El programa que actualmente negocian las instituciones europeas definirá las condiciones que acompañarán a buena parte de esa financiación durante los próximos años.

Las entidades firmantes consideran que este proceso ofrece una oportunidad para reforzar el interés público asociado a estas inversiones. Argumentan que asuntos como la disponibilidad de las nuevas tecnologías o las posibles barreras de acceso deberían abordarse desde etapas más tempranas de su desarrollo.

IDENTIFICAR CON ANTELACIÓN OBSTÁCULOS

La propuesta incluye la incorporación de planes de acceso para determinados proyectos financiados con fondos públicos. Estas herramientas permiten identificar con antelación posibles obstáculos que podrían dificultar que los resultados de la investigación lleguen posteriormente a pacientes y sistemas sanitarios.

"En muchos casos, acabamos pagando dos veces. Primero financiamos parte de la investigación y después compramos los productos resultantes para incorporarlos a los sistemas de salud. Europa tiene ahora la oportunidad de debatir cómo maximizar el beneficio de esa inversión pública. España ya ha incorporado esta reflexión en su Estrategia Farmacéutica, y las negociaciones europeas pueden llevarla ahora al principal programa de investigación de la UE", ha asegurado Jaime Manzano, responsable de Incidencia Política de Salud por Derecho.

En España, la Estrategia de la Industria Farmacéutica aprobada por el Gobierno contempla la elaboración de 'guías de acceso' para promover modelos de innovación socialmente responsables entre quienes reciben financiación pública para investigación. El debate sobre cómo garantizar el retorno social de estas inversiones ha ganado relevancia en los últimos años, impulsado por las dificultades de acceso a vacunas durante la pandemia de COVID-19, el aumento del gasto farmacéutico y la dependencia de cadenas de suministro internacionales.

La propuesta que ahora se discute en Europa no parte de cero, apuntan las entidades. Organismos públicos como los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos y diversas universidades ya han incorporado mecanismos para vincular la financiación pública de la investigación con objetivos de acceso e interés público.

"Horizonte Europa debe ser algo más que un instrumento de competitividad. Debe seguir siendo una inversión estratégica en conocimiento, prevención, preparación y cooperación científica internacional. Desde ISGlobal defendemos que la salud global, la resiliencia sanitaria, One Health, la resistencia antimicrobiana y el acceso equitativo a la innovación ocupen un lugar central en el próximo Programa Marco", ha indicado el director general y científico de ISGlobal, Quique Bassat.

"Cuando hablamos de innovación sanitaria no basta con financiar conocimiento: hay que garantizar que sus resultados lleguen de forma efectiva, asequible y equitativa a las personas. En ámbitos como el VIH, sabemos que contar con medicamentos, diagnósticos y herramientas preventivas puede cambiar vidas, pero también sabemos que las barreras de acceso retrasan o impiden ese impacto. Por eso, desde CESIDA defendemos que la financiación pública europea incorpore desde el inicio compromisos claros de disponibilidad, equidad y retorno social", ha señalado la presidenta de Cesida, Carmen Martín.

Entre las organizaciones que respaldan la iniciativa se encuentran también entidades internacionales de referencia en salud global y acceso a medicamentos, como Medicines Patent Pool (MPP), Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi), Médicos Sin Fronteras (MSF), Health Action International (HAI) y Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW), así como de universidades y centros de investigación europeos especializados en salud pública e innovación biomédica.