Infosalus.- Más de 50 organizaciones exigen a los responsables políticos la implantación del empaquetado genérico del tabaco

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 organizaciones nacionales e internacionales científicas, sanitarias, de pacientes y de la sociedad civil -lideradas por Nofumadores.org y la Sociedad Aragonesa Libre de Tabaco (SALT), han enviado una carta abierta a los responsable políticos españoles exigiendo que dejen de pedir más evidencias sobre la eficacia del empaquetado genérico del tabaco y apoyen la medida empezando a salvar vidas desde ya mismo.

La medida, aunque avalada ampliamente por la evidencia científica desapareció de la versión del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, aprobada en Consejo de Ministros por presiones del Ministerio de Hacienda y se encuentra actualmente bajo ataque por parte de la industria tabaquera, que opera a través de los grupos políticos de Canarias y Extremadura.

"España debe decidir si quiere seguir enterrando a 60.000 personas al año o si está dispuesta a enfrentarse a una industria que trafica con la muerte", denuncian las entidades firmantes, que manifiestan que la política de salud pública de prevención de tabaco está siendo "saboteada" por los intereses comerciales de la industria tabaquera que, "tratan de frenar su aplicación con excusas disfrazadas de preocupación científica".

"Estamos siendo testigos de una interferencia brutal de los lobbies del tabaco en el proceso legislativo español. Gobiernos regionales y diputados alineados con los intereses de la industria están bloqueando una medida que salva vidas", alerta la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina.

Asimismo, recuerdan que cinco revisiones sistemáticas independientes, más de una década de estudios y la experiencia de países como Australia -donde la medida está vigente desde 2012- demuestran que el empaquetado genérico reduce la intención de empezar a fumar entre los jóvenes, disminuye la percepción errónea de que algunas marcas son "menos dañinas" y refuerza el efecto disuasorio de las advertencias sanitarias gráficas.

Además, afirman que el principal argumento contra el empaquetado genérico "no proviene de expertos en salud pública, sino de un informe financiado por la Mesa del Tabaco, el lobby que representa a toda la cadena de valor del tabaco en España".

"Este grupo de presión insiste en la supuesta falta de evidencia concluyente, un discurso que ha sido replicado sin pudor por los parlamentos de Extremadura y Canarias, convertidos en altavoces de las tabaqueras", lamentan en un comunicado.

"La visión de diputados canarios y extremeños defendiendo públicamente los intereses del lobby tabaquero ha provocado el rechazo y el clamor internacional. Organizaciones de Estados Unidos, Francia, Austria, Grecia, Argentina, Filipinas, Costa Rica y muchos otros países respaldan con firmeza la urgencia de aplicar esta política en España. El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco también recomienda expresamente el empaquetado genérico como herramienta eficaz para reducir el tabaquismo", añade.

"La salud pública no puede seguir siendo rehén de una industria que trafica con la enfermedad y la muerte. Exigimos al Gobierno que no ceda ante las presiones de la industria tabaquera y ordene al Ministerio de Hacienda y al de Agricultura dejar de actuar como aliados de estos intereses. Es hora de que se sumen al Ministerio de Sanidad en aplicar las medidas de prevención de tabaquismo que necesitamos para proteger a los más jóvenes", añade Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org.

Así, las organizaciones firmantes de la carta hacen un llamamiento a la clase política española para que trabaje por una salud pública libre de interferencias, ya que "es hora de elegir entre proteger la salud de toda la ciudadanía o ceder ante los intereses de una industria que vive de la enfermedad y la muerte".

"Exigimos a los responsables políticos que actúen con valentía, basándose en la amplia evidencia científica ya disponible y no en los bulos fabricados por el lobby del tabaco. El empaquetado genérico funciona, salva vidas y ya no hay excusas para retrasarlo más. La sociedad está del lado de la salud, no del negocio del humo", concluyen.