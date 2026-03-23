Infosalus.- Más de 500 profesionales sanitarios participan en un entrenamiento sobre emergencias y catástrofe organizado por SEMES

Imagen de la jornada. - SEMES

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 profesionales de Urgencias y Emergencias de toda España han participado este fin de semana en una nueva edición de las jornadas ECAE (Emergencias, Catástrofes, Aprendizaje y Evidencia), organizadas por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) en colaboración con XTART Formación Profesional de Arganda del Rey (Madrid).

Según ha informado SEMES, durante 30 horas ininterrumpidas, médicos, enfermeras, técnicos de emergencias sanitarias (TES) y otros profesionales vinculados a la atención urgente participaron en un amplio programa formativo basado principalmente en la simulación práctica y el entrenamiento en escenarios realistas.

La jornada ha contado con más de 40 talleres que han abordado distintos ámbitos de la atención urgente y emergente, como el manejo del trauma grave, el control de hemorragias, la asistencia en incendios o rescates, la ventilación mecánica en incidentes con múltiples víctimas o la toma de decisiones en situaciones críticas.

Además, el formato de ECAE ha permitido que cada participante diseñe su propio itinerario formativo, eligiendo los talleres y horarios en los que ha deseado participar a lo largo de la jornada, que se ha desarrollado de manera continuada durante día y noche.

"Este tipo de iniciativas forman parte de la apuesta firme de SEMES por la formación continuada de los profesionales de urgencias y emergencias, una formación que repercute directamente en la calidad de la atención que reciben los pacientes", ha indicado el presidente de SEMES, Tato Vázquez.

Por su parte, el secretario de Emergencias de SEMES y coordinador de las jornadas, Salvador Espinosa, destaca que el formato ECAE busca recrear de la forma más realista posible los escenarios a los que se enfrentan los profesionales en su práctica diaria: "La idea es que los participantes puedan entrenar la respuesta ante múltiples situaciones de emergencia, desde incidentes con múltiples víctimas o rescates en entornos complejos hasta la atención al paciente crítico".

En este sentido, Juan Pampillón, director del centro XTART FP de Arganda del Rey, subraya el valor diferencial del espacio en el que se desarrollan las actividades: "Contar con unas instalaciones diseñadas específicamente para la simulación en emergencias nos permite recrear escenarios de alta complejidad con un gran nivel de realismo. Nuestro centro se ha consolidado como uno de los mayores espacios de formación en emergencias de España, lo que nos permite acoger iniciativas de gran envergadura como estas y contribuir de forma directa a la preparación de los profesionales".