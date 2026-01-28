Más de 54.000 menores solicitan las ayudas del Plan Veo para gafas o lentillas

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta el Plan VEO, en la Óptica Newlens, a 16 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Plan VEO es una concesión directa de ayudas para la adquisición de gafas, lentes graduadas y lentes de contacto - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha informado de que, hasta el de 14 de enero, un total de 54.083 personas menores de edad han solicitado acceder al Plan Veo, de las que 32.309 tienen ya su expediente aprobado por el Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas (CGCOO), mientras que el resto se encuentra en fase de validación.

El pasado 16 de diciembre de 2025 se anunció el arranque del Plan veo, un programa de ayudas impulsado por Sanidad y destinado a la mejora del acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia. Este programa contempla una ayuda económica de hasta 100 euros por persona beneficiaria para la adquisición de gafas, lentes graduadas o lentes de contacto, y se enmarca en una medida de carácter excepcional.

El programa cuenta actualmente con la adhesión de 6.863 establecimientos de óptica, lo que representa el 68,6 por ciento del total nacional, según datos del CGCOO. Además, 12.743 profesionales ópticos-optometristas participan en esta iniciativa.

En cuanto al canal de acceso a la ayuda, el 74,4 por ciento de los solicitantes ha sido derivado por un profesional de óptica-optometría, el 15,3 por ciento por oftalmología del sistema sanitario público, y el 10,3 por ciento por oftalmología del sistema privado.

Los principales beneficiarios pertenecen al grupo de edad entre 12 y 16 años (56,9%), seguidos por el grupo de 6 a 11 años (38,6%) y, en menor proporción, por menores de 5 años (4,5%). La edad con mayor volumen de solicitudes corresponde a los 15 años, con 4.311 expedientes (13,4%). Además, del total de expedientes aprobados, el 56,1 por ciento corresponde a niñas y el 43,9 por ciento a niños.

EL ASTIGMATISMO, EL PRINCIPAL PROBLEMA

El producto más demandado han sido las gafas, que representan el 85,2 por ciento de las ayudas concedidas. Los principales problemas de refracción detectados son el astigmatismo (42,9%), la miopía (31,1%) y la hipermetropía (24,6%).

Las ayudas han sido tramitadas en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las comunidades con mayor número de solicitudes aprobadas son Andalucía (10.631), Comunidad de Madrid (8.178) y Cataluña (7.989). Teniendo en cuenta la población diana del Plan Veo residente en cada comunidad, las comunidades con una mayor tasa de acceso por 10.000 habitantes al plan son Galicia (129,0), Castilla y León (102,5) y Castilla-La Mancha.

"Este programa refuerza el compromiso institucional con la equidad en el acceso a la salud visual, especialmente en edades tempranas, y se enmarca dentro de una estrategia más amplia para reducir desigualdades en salud mediante la intervención en determinantes económicos y sociales", finalinzan desde el Ministerio de Sanidad.