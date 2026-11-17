Imagen de la campaña. - AEMPS

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Acción Conjunta Europea sobre Resistencia a los Antimicrobianos e Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (EU-JAMRAI 2) ha anunciado este martes el lanzamiento de una campaña europea para concienciar sobre el uso prudente de los antimicrobianos en el ámbito hospitalario, en la que participarán más de 60 hospitales de 30 países.

La iniciativa, coordinada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) como responsable del área de comunicación de EU-JAMRAI 2, arranca este miércoles con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos.

Bajo el lema 'Antibióticos: si los cuidas, nos cuidan', cuenta con la participación de 30 países de toda Europa y ha sido traducido a 26 idiomas europeos. En España, se han adherido el Hospital Universitario La Paz (Madrid), el Hospital Universitario Donostia (San Sebastián), el Hospital General Universitario Reina Sofía (Murcia) y el Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada).

Según destaca la AEMPS, los centros se han unido para visibilizar y contener una de las amenazas de salud pública global más graves del siglo XXI, como es la resistencia a los antimicrobianos (AMR, por sus siglas en inglés).

La campaña pretende fomentar la concienciación en los centros hospitalarios. Para ello, ha dotado a los profesionales sanitarios de distintos recursos tanto en formato físico como digital, para consolidar una cultura de uso racional de los medicamentos y reforzar la prevención de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.

De tal forma, cada hospital participante ha recibido un conjunto de materiales divulgativos e informativos en su idioma local, diseñados para hacer visible su compromiso frente a la resistencia antimicrobiana desde su práctica diaria. Cada lote de materiales incluye 500 pines magnéticos de solapa del símbolo AMR junto a una tarjeta dirigida a los profesionales sanitarios, bolsas de tela para el reparto de materiales, pósteres informativos y símbolos de la resistencia antimicrobiana en gran formato. Los centros también disponen de materiales digitales para web, intranet y redes sociales.

"Un símbolo puede decir mucho, hace visible una lucha que, aunque a menudo es invisible, nos concierne a todos. Con la campaña 'AMR Symbol in Hospitals', queremos convertir este símbolo en un signo de reconocimiento y compromiso colectivo frente a la resistencia a los antibióticos, en el corazón mismo de los centros sanitarios", ha destacado la coordinadora de EU-JAMRAI 2, Marie-Cécile Ploy.

Por su parte, el coordinador del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) y responsable de varias áreas de trabajo de EU-JAMRAI 2, Antonio López , considera que "la excelente acogida de esta iniciativa por parte de los hospitales españoles demuestra el firme compromiso de los profesionales y centros sanitarios con la lucha frente a la resistencia a los antimicrobianos. Su participación activa refleja una conciencia cada vez mayor sobre la importancia de preservar la eficacia de los antibióticos y convertir a los hospitales en espacios de sensibilización, prevención y uso prudente de estos medicamentos".

UN SÍMBOLO UNIVERSAL PARA CONCIENCIAR, UNIR Y MOVILIZAR

El pilar de esta campaña es el símbolo global de la resistencia a los antimicrobianos, cuya creación fue impulsada durante la primera edición de EU-JAMRAI en 2019 a través de un concurso internacional de diseño. Según explica la AEMPS, "el objetivo no era crear un logotipo más, sino un símbolo tangible que cualquier persona pudiera elaborar en casa con materiales cotidianos y llevar con orgullo, siguiendo el ejemplo del lazo rojo de la lucha contra el sida". El concurso alcanzó a más de 600.000 personas y recibió 600 candidaturas de 44 países.

El símbolo seleccionado fue creado por el diseñador sueco David Ljungberg y combina dos corazones que al entrelazarse forman dos cápsulas. "Tres elementos sencillos y cotidianos traducen un concepto complejo en un mensaje universal: las cápsulas, representan la forma de la medicación y fijan el tema científico y farmacéutico central; los corazones, transmiten la necesidad de empatía, cuidado y afecto hacia los medicamentos y los pacientes; y las tiritas, simbolizan la urgente necesidad de reparar, curar y proteger la efectividad de nuestros medicamentos", detallan desde la AEMPS.

Desde su presentación, se han distribuido más de 30.000 pines magnéticos con el Símbolo AMR en foros de máximo nivel, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas, conferencias ministeriales sobre AMR y el Parlamento Europeo, siendo portado por líderes políticos, científicos y directivos sanitarios a escala global. Para esta campaña, se van a repartir 30.000 pines entre los 60 hospitales participantes.

UNA RESPUESTA EUROPEA UNIFICADA ANTE UNA AMENAZA DE SALUD GLOBAL

La resistencia a los antimicrobianos ocurre cuando bacterias, virus, hongos y parásitos se adaptan y ya no responden a los medicamentos, lo que dificulta el tratamiento de infecciones y aumenta el riesgo de propagación de enfermedades, patologías graves y, en el peor de los casos, el fallecimiento. Se estima que las infecciones por bacterias resistentes causan más de 35.000 fallecimientos anuales solo en la Unión Europea y generan un enorme coste económico y asistencial.

Para abordar esta crisis con un enfoque coordinado e integral, la segunda fase de EU-JAMRAI reúne a más de 120 organizaciones de 30 países. Con una cofinanciación de 50 millones de euros procedentes del programa comunitario EU4Health de la Comisión Europea, el proyecto abarca desde la vigilancia epidemiológica y la prevención de infecciones hasta el acceso a nuevos tratamientos y el compromiso gubernamental.

La AEMPS señala que, en su firme compromiso con la estrategia integral One Health ('Una sola salud'), que reconoce la interconexión entre la salud humana, la salud animal y la preservación del medioambiente, lidera el área de comunicación y sensibilización de toda la acción conjunta, asumiendo la coordinación central de esta iniciativa clave de sensibilización en el ámbito clínico hospitalario.