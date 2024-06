Infosalus.- Más de mil enfermeras y fisioterapeutas se concentran en el Ministerio de Función Pública para pedir su reclasificación

Satse no descarta una huelga general si la situación continúa



MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de mil enfermeras y fisioterapeutas se han concentrado este jueves frente a la sede de la Dirección General del Ministerio de Función Pública, en un acto organizado por el Sindicato de Enfermería (Satse), para pedir una clasificación profesional "justa" y "acabar con la discriminación" que sufren ambos colectivos, al estar incluidos en el subgrupo A2 dentro de la administración pública.

Bajo consignas como "Escrivá, no vamos a parar" o "Grupo A, basta ya de maltrato a personal", estos profesionales han reclamado una reclasificación profesional que les permita, por ejemplo, acceder a puestos directivos y de gestión de centros sanitarios que, en la actualidad, tienen vetados. Si la situación se extiende más en el tiempo, "no se descarta una huelga general", según ha avanzado la presidenta de Satse, Laura Villaseñor.

"Llevamos más de 17 años en un grupo profesional que no nos corresponde, que no se adapta ni a nuestra titulación, ni a nuestra responsabilidad, ni a nuestras funciones. Es una discriminación que llevamos sufriendo enfermeras y fisioterapeutas muchos años", ha proclamado la presidenta en declaraciones a los medios.

La organización sindical considera que ahora es el momento de cambiar esta situación, ya que se encuentran en "una fase decisiva" las negociaciones abiertas en los ministerios de Sanidad y Función Pública. En concreto, es una "etapa clave" de la negociación del Estatuto Marco con el Ministerio de Sanidad y, además, el Ministerio de Función Pública ha comenzado la revisión del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que regula el régimen de los empleados públicos.

"Sabemos que en Función Pública se está revisando el EBEP, pero ahora llega el verano, se van las vacaciones, todo se paraliza y nosotros ya no podemos más. Entendemos que esto no se puede quedar aquí, hay que seguir avanzando y justo en el momento en el que teníamos que abordar la clasificación se paraliza todo", ha lamentado Villaseñor.

En la actualidad, el artículo 76 del EBEP establece una división del Grupo A en dos subgrupos, A1 y A2, que se basa en la antigua diferenciación entre las titulaciones universitarias de licenciado y diplomado.

Así, la organización sindical reitera que es "injustificable" que las enfermeras y fisioterapeutas permanezcan en el subgrupo A2 a pesar de contar con los mismos 240 créditos ECTS que otras titulaciones que, sin embargo, han sido encuadradas en el subgrupo A1.

Otro de los perjuicios de estar incluidos en el subgrupo A2 es que enfermeras y fisioterapeutas no tienen el reconocimiento salarial que les corresponde. Al respecto, Satse subraya que la nueva clasificación profesional de enfermeras y fisioterapeutas debe reconocer a todos los efectos la formación y competencias de ambas profesiones sanitarias.

"Ya estamos hartas. Este es el momento en el que tienen que dar un paso al frente. Este Gobierno tiene que poner una solución a esta situación que ni este ni ninguno de los otros Gobiernos ha querido abordar hasta ahora", ha reiterado la presidenta de Satse. "Ya ha llegado el momento en el que las palabras no bastan, la negociación no basta. Hemos pasado a la movilización y de aquí ya no nos vamos a bajar", ha zanjado.