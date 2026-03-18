Medicina intensiva urge en el Senado a reforzar las plantillas y recursos de las UCI

El presidente de la SEMICYUC, José Garnacho, expone en la Comisión de Sanidad del Senado las líneas de trabajo de la sociedad médica y los retos de la especialidad de Medicina Intensiva. - SEMICYUC

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), José Garnacho, ha urgido en la Comisión de Sanidad del Senado a reforzar las plantillas, aumentar el número de camas y dotar de más recursos a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Garnacho ha comparecido ante la comisión de la Cámara Alta para explicar las principales líneas de trabajo e investigación de la SEMICYUC, así como los retos actuales de la especialidad de Medicina Intensiva en España, donde hay hospitales sin UCI y los que tienen carecen de un modelo homogéneo de atención.

"Los programas de respuesta rápida liderados por intensivistas han conseguido reducir un 30 por ciento la mortalidad hospitalaria", ha destacado Garnacho para poner en valor el trabajo de estos profesionales y demandar un aumento de recursos y trabajadores para poder seguir avanzando en esta línea.

Al hilo, ha denunciado la dificultad para cubrir plantillas mínimas y guardias en muchos Servicios del país y ha apuntado que se necesita crear la especialidad de Enfermería en Críticos, Urgencias y Emergencias para "asegurar la calidad y la seguridad en la atención al paciente crítico, reforzar la capacidad resoluctiva del sistema sanitario y dotar de recursos que den respuesta a la creciente complejidad asistencial".

El presidente de la SEMICYUC ha comentado que España está por debajo de varios países europeos en el número de camas por cada 100.000 habitantes. Frente a las 18,8 de España, Alemania se sitúa en 28,1; Francia, en 27,2 y Chequia, en 44,9. Por ello, ha señalado que es "urgente" invertir en equipamiento, además de dotar a todos los Servicios de Medicina Intensiva de sistemas de información clínica para optimizar la atención.

SUPRIMIR GUARDIAS DE 24 HORAS

El doctor Garnacho ha insistido en que se debe mejorar la ratio médico-paciente en UCI y suprimir las guardias de 24 horas. "Hemos sofisticado la tecnología en las UCI, pero se ha acompañado de una mayor presión asistencial y demanda de servicios, que incide en el riesgo de sobrecarga de recursos y más estrés laboral. Ningún profesional puede minimizar su margen de error tras haber trabajado sin descanso 24 horas seguidas", ha aseverado para pedir a continuación el apoyo de los senadores.

"El desgaste profesional trasciende la simple falta de sueño. El cuidador también necesita ser cuidado y es muy importante que los profesionales puedan conciliar su vida profesional con la personal sin que esto vaya en detrimento de su poder adquisitivo", ha incidido.

Además, Garnacho ha demandado la introducción de Medicina Intensiva en los programas formativos del Grado de Medicina y la aprobación del nuevo programa formativo de la especialidad, que no se actualiza desde 1996. También ha pedido inversión en investigación, puntualizando que "sin la investigación, nada avanza".

Por otra parte, en la comisión se han presentado los últimos datos de la formación en resucitación cardiopulmonar por parte del Plan Nacional de RCP, dependiente de la SEMICYUC. En 2025, se superó la barrera de las 160.000 personas formadas en soporte vital y manejo del desfibrilador semiautomático desde el año 2015. Más de 25.000 profesionales de Medicina y Enfermería, de todas las especialidades, adquirieron competencias en soporte vital avanzado e inmediato en el mismo periodo.