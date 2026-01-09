Médico estético destaca los "resultados visibles" de la radiofrecuencia "sin necesidad de cirugía ni tiempo de baja"

Tratamiento estético de radiofrecuencia. - CR COMUNICACIÓN

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La jefa de la Unidad de Medicina Estética y Láser de Policlínica Gipuzkoa, Ana Melero, ha destacado la creciente popularidad de los tratamientos estéticos con radiofrecuencia gracias a sus "resultados visibles" en firmeza y textura de la piel, estimulando el colágeno de forma "profunda y segura", "sin necesidad de cirugía ni tiempo de baja".

Según ha afirmado la especialista, la radiofrecuencia, que puede realizarse con o sin microagujas, se ha consolidado como uno de los tratamientos más buscados para mejorar la firmeza, la textura de la piel y redefinir el contorno facial o corporal sin necesidad de cirugía, ofreciendo resultados progresivos y naturales.

En cuanto a las diferencias entre las dos opciones de radiofrecuencia, ha explicado que la tradicional, sin microagujas, actúa desde la superficie de la piel y permite mejorar la flacidez leve, la luminosidad y la textura general. Por su parte, la técnica con microagujas combina el calor interno con pequeñas punciones controladas, lo que permite tratar arrugas más marcadas, cicatrices de acné, grasa localizada y pérdida de firmeza más evidente.

Para Ana Melero, la radiofrecuencia con microagujas permite trabajar a mayor profundidad y obtener resultados más notorios en zonas específicas. La duración de este tratamiento suele comprender entre tres y seis sesiones, cada cuatro semanas, junto a la recomendación de sesiones de refuerzo una o dos veces al año para mantener los resultados, que van desarrollándose de manera gradual gracias a la reorganización del colágeno.

PIEL MÁS TERSA Y UNIFORME

Los pacientes que se someten a radiofrecuencia pueden notar mejoras en la definición del óvalo facial y una piel más tersa y uniforme. En zonas corporales, como abdomen o brazos, la radiofrecuencia contribuye a una mayor firmeza y a una reducción gradual del volumen localizado.

Con todo, la experta ha puntualizado que los resultados obtenidos "no son comparables a una cirugía, por lo que en ocasiones no es sustituible". Sin embargo, ha afirmado que se trata de una "alternativa excelente" para aquellos que buscan cambios naturales y progresivos.

Una de las ventajas más valoradas por los pacientes es la recuperación rápida. Tras la sesión, puede aparecer enrojecimiento leve o sensación de calor, mientras que la radiofrecuencia con microagujas puede dejar marcas temporales o ligera inflamación durante uno o dos días. Sin embargo, "la mayoría de los pacientes pueden retomar su rutina el mismo día, evitando solo el sol y productos irritantes", ha señalado Melero.

Los mejores candidatos para este tipo de tratamientos son quienes presentan pérdida de firmeza leve o moderada, arrugas finas, piel apagada o un contorno facial menos definido, pero prefieren evitar procedimientos invasivos. "Es una alternativa especialmente adecuada cuando la piel necesita estimulación de colágeno sin llegar al punto de requerir cirugía o tratamientos más agresivos", ha remachado.