Médicos de familia reclaman mejorar el acceso a actividad física extraescolar frente a la obesidad infantil

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MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La médica de familia y comunitaria y coordinadora del grupo de trabajo de Actividad Física y Salud de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) Montserrat Romaguera ha reclamado apoyo institucional para ampliar la oferta de actividades físicas no competitivas en horario extraescolar, con el objetivo de frenar la obesidad infantil.

Así lo ha señalado en el Día Mundial de la Actividad Física, en el que la semFYC ha recordado que más de un tercio de los escolares españoles de entre seis a nueve años tiene exceso de peso, según el Estudio ALADINO 2023, que advierte de que el riesgo es mayor en familias de renta baja.

"Las familias con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales concentran peores cifras, mientras que las que ganan más de 30.000 consumen más fruta, más verdura, reducen la ingesta de bebidas azucaradas, desayunan mejor y tienen más acceso a la actividad física extraescolar, en lugar de comportamiento sedentario por las pantallas", ha explicado la especialista para el podcast de semFYC 'Píldoras de Ciencia en Abierto'.

Por ello, la sociedad científica ha reclamado que se impulsen políticas que reduzcan las barreras de acceso a la actividad física. "Necesitamos como profesionales el apoyo de las instituciones para favorecer la oferta de actividades en tiempo libre extraescolar", ha destacado Romaguera, quien ha celebrado la incorporación de nutricionistas a la Atención Primaria (AP).

Asimismo, la experta ha advertido de que el sedentarismo también afecta en mayor medida a las mujeres y personas mayores. Según datos recientes, las mujeres son las más inactivas en todos los continentes y la inactividad se dispara a partir de los 60 años en todos los entornos.

En este contexto, Romaguera ha puesto en valor el papel de la Atención Primaria para reducir los obstáculos que encuentran estos colectivos para acceder a la actividad física. Así, la semFYC se ha sumado al plan de acción de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que apuesta por políticas transversales que conectan salud y sostenibilidad.

"Lo que se pretende, sobre todo, es fomentar políticas transversales que favorezcan también la lucha contra el cambio climático, favoreciendo el transporte público en lugar del transporte privado, que en el tiempo de ocio también se pueda incentivar la actividad física y que en el entorno laboral haya algún tipo de políticas que incentiven a los trabajadores a ser físicamente más activos", ha detallado.

BEBIDAS ENERGÉTICAS

Por otra parte, Montserrat Romaguera ha abordado las diferencias entre las bebidas isotónicas y las energéticas, incidiendo en el riesgo de las segundas y pidiendo que se limite el consumo de las primeras y se priorice el agua.

En concreto, la médica de familia ha explicado que las bebidas isotónicas aportan azúcar, sales minerales y aminoácidos y están pensadas para reponer pérdidas durante entrenamientos de cierta intensidad. Según ha señalado, minimizar su consumo en niños ayuda a prevenir la obesidad y las caries por el aporte de azúcar.

Por su parte, las bebidas energéticas contienen excitantes como la cafeína, taurina, guaraná y ginseng, que pueden provocar taquicardia, ansiedad, nerviosismo, dolor de cabeza, irritabilidad y agitación, e incluso en personas con canalopatías cardíacas no diagnosticadas pueden desencadenar "arritmias graves".

Romaguera ha alertado de la fuerte presión publicitaria a la que están sujetas las bebidas energéticas, con el foco puesto en los jóvenes. "Hay mucho marketing, impacto económico, publicidad, muy dirigida a niños, jóvenes, adolescentes, y sobre la que no hay ningún tipo de regularización", ha indicado.