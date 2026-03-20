Médicos de familia y residentes defienden impulsar hábitos alimentarios saludables y sostenibles desde Atención Primaria

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MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Médicos residentes de familia y jóvenes de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) han defendido impulsar hábitos alimentarios más saludables y sostenibles desde las consultas de Atención Primaria.

Con motivo del Día Mundial Sin Carne, recuerdan la importancia de reflexionar sobre los patrones alimentarios y su impacto tanto en la salud individual como en el entorno. Así, señalan que en países con economías avanzadas, el patrón de consumo actual, caracterizado por el exceso de productos ultraprocesados y un elevado consumo de alimentos de origen animal -principalmente carne roja procesada-, se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades crónicas y con una creciente presión sobre los recursos naturales.

A su vez, subrayan que la producción alimentaria contribuye al cambio climático, que también repercute en la estabilidad del propio sistema alimentario, un impacto que se ha tratado de cuantificar mediante indicadores como la huella de carbono o la huella hídrica alimentaria.

"La forma en que nos alimentamos nos conecta directa e ineludiblemente con la naturaleza. No se trata solo de cuánto comemos, sino de qué comemos y cómo se produce", explica Paula Bellido Izquierdo, vocal de residentes de la semFYC y una de las autoras del artículo 'Nutrición con visión de salud planetaria: estrategias para la atención primaria', publicado en la revista 'Atención Primaria'.

"La evidencia científica indica que el actual modelo alimentario influye tanto en la salud de las personas como en la del planeta. Desde la medicina de familia podemos acompañar a la población hacia cambios progresivos y realistas que tengan un impacto positivo en ambas dimensiones", añade.

UNA SOLA SALUD, UN ENFOQUE INTEGRAL

Desde principios de siglo, la Organización Mundial de la Salud impulsa el concepto de 'Una Sola Salud' ('One Health'), que entiende la salud humana, animal y ambiental como un sistema interdependiente. Bajo este marco, los médicos indican que las dietas basadas mayoritariamente en productos de origen vegetal, como la dieta planetaria, se plantean como una alternativa que puede contribuir tanto a mejorar indicadores de salud como a reducir la presión ambiental.

Además, apuntan, el modelo de producción basado en la ganadería intensiva y el uso creciente de antibióticos en los animales no solo facilita la proliferación de enfermedades infecciosas, sino que también puede contribuir al desarrollo de resistencias antibióticas y favorecer la proliferación de nuevas pandemias, uno de los desafíos más relevantes para la salud pública actual.

Ante este contexto, aseguran que la Atención Primaria ocupa una posición estratégica para promover recomendaciones adaptadas a cada paciente. "La continuidad asistencial y la relación de confianza facilitan la adopción de hábitos que pueden mantenerse en el tiempo y ajustarse a las particularidades culturales, económicas y de salud de cada persona", resaltan.

"Promover cambios en la alimentación no significa imponer restricciones drásticas, sino acompañar a las personas con alternativas saludables y sostenibles que puedan integrar en su vida cotidiana. Cada paso hacia patrones alimentarios más equilibrados contribuye a la salud individual y del planeta, y desde la Atención Primaria podemos ser un referente para guiar estas transformaciones", concluye Bellido.