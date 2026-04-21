Infosalus.- Médicos rehabilitadores piden crear más servicios de rehabilitación vestibular para tratar el vértigo

Archivo - Mujer enferma con dolor de cabeza que siente vértigo leve sosteniendo la cabeza con dolor con fiebre y migraña. - MARIDAV/ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) ha instado a crear más servicios de rehabilitación vestibular y reforzar la formación específica para tratar a pacientes con vértigo, un problema que cada año padecen alrededor del cinco por ciento de las personas y que, a lo largo de la vida, puede afectar hasta a cuatro de cada 10.

Con motivo del Día Internacional del Vértigo, que se celebra este miércoles, la SERMEF ha advertido de que "no se toma en serio" a las personas con esta afección, que es más habitual a medida que aumenta la edad y en mujeres, además de que supone entre el tres y el cinco por ciento de las consultas médicas.

"Se conoce como vértigo a la sensación de que nos estamos moviendo cuando no lo hacemos. Es una ilusión de movimiento que aparece al realizar movimientos de cabeza, principalmente rotatorios, pero también puede manifestarse como sensación de torcedura al caminar o de que el entorno gira, pudiendo aparecer vómitos, náuseas y malestar", ha explicado la médica rehabilitadora formada en rehabilitación vestibular de la SERMEF Laura Fons.

La especialista ha detallado las diferencias entre mareo y vértigo explicando que el primero "es un término general de inestabilidad", mientras que el segundo "implica un origen periférico en el aparato vestibular o central, como en el cerebelo o tronco cerebral" y "aparece cuando al sistema nervioso central le llegan señales asimétricas, creando una percepción anómala de movimiento".

Respecto a las causas, el vértigo central tiene varias, como el ictus, aunque ha precisado que "lo más frecuente" es el origen periférico, como el vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB), la neuritis vestibular, la enfermedad de Menière o la migraña vestibular.

TRATAMIENTO

Fons ha explicado que los médicos rehabilitadores especializados en rehabilitación vestibular diseñan planes personalizados de tratamiento basados en ejercicios que promueven la plasticidad neuronal y trabajan la habituación, adaptación y compensación.

"Incluye maniobras de reposicionamiento, ejercicios visuales, de sustitución, habituación y control postural, indicados en pacientes con alteraciones del equilibrio, especialmente crónicas, siendo imprescindible la implicación del paciente", ha apuntado precisando que se se debe continuar en el domicilio lo que se hace en consulta.

En cuanto a la innovación empleada en este campo, ha destacado el papel de la realidad virtual inmersiva, que "utiliza dispositivos que crean entornos tridimensionales donde el paciente realiza ejercicios en forma de juego con 'feedback' en tiempo real, permitiendo una exposición progresiva a estímulos desencadenantes en un entorno seguro".

La experta ha destacado que esta herramienta, complementaria a la rehabilitación tradicional, permite monitorizar el progreso y personalizar el tratamiento y contribuye a mejorar la adherencia, los síntomas y el seguimiento del paciente. Sin embargo, ha lamentado su escasa implantación en el Sistema Nacional de Salud.

"Una adecuada valoración inicial junto con un plan precoz y personalizado previene la cronificación, la pérdida de calidad de vida y comorbilidades como trastornos del ánimo, aislamiento o caídas", ha concluido.