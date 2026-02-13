Los médicos vuelven a la huelga nacional la próxima semana para exigir un Estatuto Marco propio

Archivo - Decenas de médicos durante una concentración convocada por el Sindicato Médico contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, a 11 de diciembre de 2025, en Santander, Cantabria (España). La Confederación Española de Sindicatos - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales médicos y facultativos de toda España están llamados a la huelga la próxima semana para mostrar su rechazo al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, que cuenta con el visto bueno de varios sindicatos para su aprobación, y exigir un texto propio para el colectivo, que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral.

Los paros están previstos entre el lunes y el viernes, según anunció el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

Se trata de la primera actuación coordinada de estas organizaciones, que llevan tiempo expresando su malestar por la dirección que estaba tomando el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), que han estado negociando durante los últimos tres años el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación.

El pasado 26 de enero, Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, que ahora deberá pasar por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria.

Sin embargo, el Comité de Huelga médico manifestó su rechazo a este acuerdo, que incluye un capítulo específico dedicado al colectivo, y confirmó que continuaría con su calendario de movilizaciones, que comienza este sábado con una manifestación en Madrid. A las 12.00 horas, los médicos de todas las comunidades autónomas están convocados en el Congreso de los Diputados para marchar hasta el Ministerio de Sanidad y visibilizar sus protestas.

Según detalló el Comité de Huelga, el Ámbito de Negociación no ha permitido una "verdadera negociación" de las reivindicaciones sindicales de la profesión médica, puesto que "se ha sacado adelante pese a la oposición del único sindicato profesional de facultativos que se sentaba a la mesa (CESM), con una capacidad de acción prácticamente anecdótica".

Sobre el capítulo propio para médicos, contemplado en el acuerdo de Estatuto, el Comité apuntó que solo regulaba de manera específica las guardias y no las condiciones laborales de los profesionales. Asimismo, indicaron que las guardias se habían abordado de manera "muy insuficiente y discriminatoria" para las reclamaciones médicas y facultativas.

De este modo, con la huelga de la próxima semana, que se suma a las que ya tuvieron lugar el año pasado, los sindicatos médicos demandarán un texto propio para el colectivo médico y facultativo que reconozca "las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad" de estos profesionales.

NEGATIVA DEL MINISTERIO DE SANIDAD

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado en varias ocasiones la elaboración de una norma exclusiva para los médicos, al considerar que "rompería la cohesión y generaría desigualdades" en el Sistema Nacional de Salud.

Ante la convocatoria de huelga, García envió la semana pasada una carta al Comité de Huelga en la que emplazaba a los sindicatos a recurrir a las iniciativas parlamentarias disponibles para conseguir un Estatuto propio o a negociar directamente con las comunidades autónomas sus condiciones laborales.

En la misiva, la titular de Sanidad señalaba su respeto al derecho a huelga, pero precisaba que utilizar este recurso supone un impacto sobre la ciudadanía, con un perjuicio para los pacientes y el funcionamiento del sistema.

En respuesta, los sindicatos médicos defendieron la huelga nacional como "última opción" para lograr sus reclamaciones, después de haber acudido a decenas de reuniones con el Ministerio, mantenido encuentros con responsables de los grupos parlamentarios del Congreso, comparecido en el Senado, convocado huelgas dentro de las competencias autonómicas y negociado con sus sistemas de salud.

"Los profesionales llevan años viendo empeorar su día a día con listas interminables de pacientes por falta de recursos bien dimensionados, con una sobrecarga laboral por jornadas de 24 horas que impiden la conciliación y que superan por mucho el cómputo total del resto de categorías sanitarias, con pérdidas retributivas y con trabas al libre ejercicio, lo que está provocando que muchos decidan abandonar el Sistema Nacional de Salud, y los actores implicados no están atendiendo a las demandas del colectivo para atajar el problema", denunciaron.

La huelga médica de la semana que viene será la primera de las cinco que el Comité tiene previstas hasta junio. Las siguientes están programadas para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos, han detallado que hay concentraciones confirmadas a lo largo de la semana en Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia.