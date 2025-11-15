Los médicos vuelven a manifestarse en Madrid para pedir un estatuto profesional propio y mejoras laborales

Manifestantes con pancarta con lema 'Jaque mate a la sanidad pública' durante la manifestación ‘Todos unidos por un objetivo común: el estatuto propio’, en el Ministerio de Sanidad, a 15 de noviembre de 2025, en Madrid (España). La manifestación, organiza - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los médicos han salido este sábado a las calles de Madrid para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco del personal estatuario presentado por el Ministerio de Sanidad y para reclamar una norma propia que les diferencie al colectivo de los médicos sobre otros profesionales sanitarios.

Más de 2.000 facultativos de toda España han llevado a cabo una nueva marcha en Madrid desde el Congreso al Ministerio de Sanidad en la tercera convocatoria formada por el Comité de Huelga de Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

Durante la mañana se han podido escuchar cánticos de "¡Mónica no es vocación, es explotación!", o "¡Mónica petarda, haz tú la guardia!", como crítica a la ministra de Sanidad, Mónica García, y tras la reunión del Comité de Huelga con el Ministerio de Sanidad para abordar estos asuntos el pasado martes en la que no se vieron "avances", según los sindicatos.

"Queremos un estatuto propio para los médicos que reconozca esta idiosincrasia y que dé respuesta a la necesidad de 49 millones de españoles que ahora están soportando listas de espera absolutamente desesperantes por la falta de médicos. Lo que es una pena que una ministra que es médico esto no lo entienda", ha manifestado el presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro.

"Los médicos llevamos mucho tiempo soportando una discriminación laboral importante, no reconociéndonos la singularidad después de los 125 médicos muertos en la pandemia. Y lo que está claro es que esto es un mensaje no solamente para Mónica, sino también para Pedro Sánchez, ya que estamos en contra de un borrador que no reconoce la singularidad de nuestra profesión", ha añadido Lázaro.

NUEVAS MOVILIZACIONES SI NO LLEGA UN ACUERDO

El Comité de Huelga asegura que la única manera de que se pueda prestar asistencia sanitaria 24/7 de manera no impuesta es mejorando las condiciones laborales de los médicos respecto a descansos y remuneración de esa jornada extraordinaria. "La mayor parte de los médicos hacen entre cuatro y seis guardias, porque no hay médicos. Queremos un estatuto que dé respuesta al talón de Aquiles de la sanidad pública que es la falta de médicos", reclama el presidente de la confederación de sindicatos médicos".

Por último, mientras no se alcance un acuerdo acorde a sus peticiones, el Comité de Huelga mantiene cuatro nuevas manifestaciones entre el 9 y 12 de diciembre para seguir mostrando la unanimidad en el rechazo al borrador de Estatuto Marco del Ministerio.

Desde que comenzó el calendario de movilizaciones, CESM y SMA han convocado con la de hoy, tres jornadas de huelga nacional, las anteriores el 13 de junio y el 3 de octubre.