Infosalus.- Menarini España celebra 65 años y los 30 de 'Enantyum', analgésico que supone más del 20% de su facturación

Menarini España celebra 65 años y tres décadas de Enantyum, analgésico que supone del 20 al 25% de facturación - MENARINI

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de la compañía farmacéutica Menarini España y Portugal, Ignacio González Casteleiro, ha destacado la celebración de su 65º aniversario, así como de las tres décadas desde el lanzamiento del medicamento 'Enantyum', analgésico que supone "entre el 20 y el 25 por ciento" de su facturación y que se comercializa en más de 50 países.

"Es una marca que ha quedado" y es "muy potente", ha indicado, para añadir que "el éxito" que ha obtenido obedece a ello y a que se ha trabajado "con el médico". "El profesional de la salud ha sido parte de esta historia compartida", ha manifestado, en la misma línea, su responsable de Comunicación, Mónica Moro, quien ha destacado que el laboratorio ha creído en él y ha seguido "generando ciencia" a su alrededor.

Moro, que ha puesto en valor que 'Enantyum' es un medicamento "'made in Spain'", ya que se produce y se distribuye desde la fábrica de Menarini en Badalona (Barcelona), ha subrayado que cuenta con seis presentaciones farmacéuticas diferentes. Por ello, ha celebrado "el manejo clínico y terapéutico" que ofrece el principio activo dexketoprofeno trometamol.

"Estamos tremendamente orgullosos por muchos motivos", ha retomado González Casteleiro al respecto del analgésico que alcanza los 30 años desde su descubrimiento, el cual perdió la patente en 2014. No obstante, "seguimos incrementando las unidades porque es muy importante para nosotros" y "uno de los pilares de nuestro portafolio", ha asegurado.

Misma satisfacción ha mostrado en relación con los 65 años de Menarini España, periodo en el que "el gran salto" se produjo en 1972, "construyendo la fábrica y todo el complejo". La edificación "es una de las más importantes del Grupo" y es allí dónde se halla la unidad de I+D+i, cuyo "gran éxito" es el descubrimiento de 'Enantyum', ha explicado, para agregar que la filial nacional también es "referencia para la farmacovigilancia de todos los ensayos clínicos".

UN TOTAL DE 280 MILLONES DE VENTA NETA EN 2025

"Fabricamos prácticamente 70 millones de unidades al año" y, de ellas, "el 65 por ciento se exportan", ha continuado, al tiempo que ha afirmado que, en España, el laboratorio es "de tamaño bastante respetable", de un nivel "intermedio", empleando a unos 800 profesionales. Así, ha ofrecido datos como el de que se registraron 280 millones de venta neta en 2025, por lo que está "entre las primeras 15 compañías del mercado de prescripción" y es una entidad "de referencia en el mercado de Atención Primaria".

No obstante, ha recordado la labor de Menarini en otros campos, como el de los antibióticos, y es que -gracias a un convenio con la entidad biofarmacéutica Melinta- cuenta con tres hospitalarios en el mercado. Además, mantiene acuerdos para investigar proyectos "a partir de la Fase 2", entre los que destaca uno en el ámbito cardiovascular y centrado en lípidos.

También "es importante la investigación del día a día y a nivel local", ha proseguido, para explicar estudios como el que se lleva a cabo sobre resistencias y en colaboración con el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona. A su vez, ha destacado el que se realiza con el Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC) "para buscar nuevas formulaciones con la base de 'Enantuym' que mantengan la eficiencia y mejoren el nivel de seguridad".

Tras señalar González Casteleiro el compromiso del laboratorio "con temas ambientales y de responsabilidad social corporativa (RSC)", ha expresado, por último, el trabajo local de Menarini en Badalona. Así, ha destacado acciones con el entorno más cercano y el patrocinio del equipo de baloncesto en silla de ruedas del Joventut.

Con todo, y para exponer los "retos" a futuro y el trabajo realizado en seis décadas y media, Moro ha afirmado que el aniversario -celebrado bajo el lema 'Mucha vida por delante'- viene acompañado de una docuserie con 10 historias titulada '65 años Menarini: mucha vida por delante', que busca "contar la historia de Menarini de la mano de sus protagonistas". En concreto, participan plantilla, equipos de investigación, profesionales de la salud y otras figuras de los ámbitos social e institucional.