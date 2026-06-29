Infosalus.- La microbiota de precisión revoluciona el abordaje de diabetes, depresión y enfermedades intestinales

Archivo - Microbioma intestinal. Microbiota - OLEKSANDRA TROIAN/ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB) ha detacado el potencial de las intervenciones personalizadas de la microbiota, lo que se conoce como microbiota de precisión, para revolucionar la medicina mediante el desarrollo de fármacos desde dentro del propio cuerpo, con aplicaciones en investigación en el tratamiento de la diabetes y de la depresión, así como en la detección de enfermedades intestinales.

El médico especialista en microbiología y parasitología y presidente de la Comisión de Microbiología de SEMEDLAB, Tomás García, y el miembro de la comisión de microbiología de SEMEDLAB Juan López han coincidido en el "cambio de paradigma" en esta área de la medicina, que ha pasado de ver a las bacterias intestinales como meros acompañantes para entenderlas como "factorías biologías" y "piezas clave" de la medicina personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional, la conocida como 'Medicina 5P'.

Dentro de la microbiota de precisión destacan los avances en la reprogramación de bacterias, en la que trabaja la medicina de laboratorio para conseguir que estos microorganismos cumplan funciones específicas que el cuerpo ha perdido, según ha detallado el doctor García Lozano en el marco del Día Mundial de la Microbiota, celebrado el pasado 27 de junio.

Trabajos realizados en esta línea analizan la capacidad de modificar bacterias comunes, como el 'Lactobacillus casei', para que actúen como vehículos de transporte de proteínas terapéuticas. Los especialistas de SEMEDLAB han destacado una investigación con ratones que ha demostrado "que es posible ingerir oralmente una bacteria programada para inhibir la miostatina, una proteína que actúa como freno natural del crecimiento muscular".

Otros estudios han mostrado resultados positivos en humanos, logrando reprogramar bacterias comensales para secretar la hormona GLP-1 de forma constante en el intestino. "En sus modelos, esto no solo redujo la glucosa en un 30 por ciento, sino que indujo la formación de nuevas células productoras de insulina en el epitelio intestinal", han detallado los expertos.

Asimismo, se han desarrollado bacterias capaces de actuar como centinelas para detectar enfermedades intestinales. Estas bacterias, "recuerdan" si han encontrado inflamación en el colon y están "detectando niveles de tiosulfato invisibles para las pruebas estándar con una precisión del 98 por ciento", según ha apuntado el presidente de la Comisión de Microbiología de SEMEDLAB.

En salud mental, algunos estudios han logrado identificar cepas específicas cuya ausencia está directamente ligada a la depresión mayor. "Las intervenciones dirigidas en este eje están logrando tasas de remisión de síntomas del 58 por ciento", ha resaltado.

Desde la sociedad científica han puesto en valor la integración de la genética molecular, la bioquímica y el análisis metagenómico, que permite crear un "reloj biológico" exacto del paciente. Según han explicado, saber que un paciente tiene una predisposición genética a la inflamación permite realizar una intervención de precisión en su microbiota para 'frenar' su envejecimiento. "Es la unión definitiva entre la genética con la que nacemos y los microbios con los que convivimos", han concluido.