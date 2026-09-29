El Ministerio de Sanidad aplaza al 9 de octubre el CISNS por el pleno urgente del Congreso sobre vivienda

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García (c), durante el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ministerio de Sanidad aborda hoy con las c - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha aplazado al próximo 9 de octubre la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), prevista para este viernes, después de que el Congreso haya convocado ese mismo día un pleno urgente para convalidar o derogar los dos decretos ley sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros.

Según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad a Europa Press, la reunión CISNS se celebrará finalmente el próximo 9 de octubre y abordará, entre otros asuntos, la aprobación del proyecto de Real Decreto por el que se regula el Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud y se establecen medidas para homogeneizar el tratamiento de estos datos.

Este nuevo proyecto normativo busca actualizar el vigente Real Decreto 605/2003, con el objetivo de "mejorar la información y la transparencia" sobre las listas de espera del SNS y conocer con mayor precisión el tiempo que esperan los pacientes desde el inicio del proceso hasta que reciben la atención que necesitan.

El texto establece que el tiempo de espera para ser atendido contará desde la fecha de la indicación facultativa, aunque el paciente podrá ser incorporado al registro hasta cinco días naturales después.

El nuevo sistema contemplará las consultas externas hospitalarias, las pruebas diagnósticas y terapéuticas, las intervenciones quirúrgicas, así como la medición, por primera vez, de las demoras en Atención Primaria (AP).

También está previsto que se aborde el reparto de fondos entre las comunidades autónomas.