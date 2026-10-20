El Ministerio de Sanidad destina 17 millones de euros a mantener 1.135 plazas de Medicina en las universidades públicas

Fachada exterior de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, a 25 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2026 incluye en el área de Medicina Clínica diez universi - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto, a propuesta del Ministerio de Sanidad, que destina hasta 17.025.000 euros a financiar el mantenimiento de hasta 1.135 plazas adicionales de Grado en Medicina en universidades públicas durante el curso 2026-2027, dando continuidad a las plazas financiadas en cursos anteriores.

Según informa Sanidad, la medida forma parte de la línea de ayudas iniciada en 2023 para aumentar el número de personas graduadas en Medicina en las universidades públicas y contribuir, a medio plazo, a atender las necesidades de profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La financiación se distribuye entre 683 plazas de segundo curso, con 10.245.000 euros; 305 de tercero, con 4.575.000 euros; y 147 de cuarto, con 2.205.000 euros. Cada plaza contará con una aportación de 15.000 euros para sufragar gastos de personal docente, tanto para clases teóricas como prácticas, y otros gastos corrientes en bienes y servicios vinculados a su mantenimiento.

Las ayudas se destinan a plazas que superan el número recogido en la memoria de verificación del título utilizada como referencia para este programa y que ya fueron financiadas y acreditadas en el curso anterior. Las universidades deberán certificar que las matrículas correspondientes siguen activas a 31 de diciembre de 2026.

También podrán computarse las plazas ocupadas por estudiantes trasladados desde otras universidades públicas españolas, siempre que procedan de plazas financiadas por este programa en la universidad de origen. De esta forma, los fondos se vinculan al incremento efectivo del número de estudiantes de Medicina en el conjunto de la universidad pública.

En este punto, Sanidad recuerda que ha destinado cerca de 102 millones de euros a esta línea de ayudas en sus tres ediciones anteriores, reguladas mediante los reales decretos de 2023, 2024 y 2025. La primera edición incluyó, además, 43,63 millones de euros para inversiones destinadas a mejorar la calidad docente, como aulas, equipamiento e instalaciones de simulación.

El Ministerio destaca que, en el curso 2026-2027, la dotación se concentra en consolidar las plazas financiadas en años anteriores. Por ello, explica que, por razones presupuestarias, esta edición no incluye la financiación de plazas de nuevo ingreso en primer curso. No obstante, está previsto retomar esa financiación en el curso 2027-2028, condicionada a la disponibilidad presupuestaria de ese ejercicio.

Asimismo, Sanidad subraya que estas subvenciones tienen carácter complementario y finalista. Su objetivo es apoyar el mantenimiento de las plazas adicionales de Medicina, mientras que la financiación ordinaria de las universidades públicas corresponde a las comunidades autónomas.

Por último, indica que la concesión de las ayudas estará sujeta a la presentación de las solicitudes y al cumplimiento de los requisitos establecidos en el real decreto. Las universidades beneficiarias deberán acreditar la cobertura de las plazas y justificar el destino de los fondos recibidos.