El Ministerio de Sanidad inicia la reforma para incorporar el aborto farmacológico en Atención Primaria

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante el acto ‘Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso’, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El acto se ce - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha abierto la consulta pública previa del proyecto de real decreto para facilitar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) mediante el método farmacológico en Atención Primaria, una propuesta que plantea modificar la normativa de autorización y acreditación de centros sanitarios para adaptarla a esta modalidad.

Según informa Sanidad, la reforma prevé incluir expresamente la indicación, prescripción y seguimiento del aborto farmacológico y la atención a sus posibles complicaciones entre las funciones de las unidades de Planificación Familiar. Estas funciones se desarrollarían bajo la responsabilidad de especialistas en Obstetricia y Ginecología o en Medicina Familiar y Comunitaria.

También se propone establecer requisitos asistenciales y organizativos específicos para acreditar a los centros que realicen esta prestación. El Ministerio subraya que la regulación actual está orientada principalmente a procedimientos instrumentales o quirúrgicos, mientras que el método farmacológico en las primeras semanas de gestación no requiere infraestructuras quirúrgicas complejas.

Para ello, la propuesta plantea modificar el Real Decreto 1277/2003, sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, y el Real Decreto 831/2010, sobre la garantía de la calidad asistencial de la prestación de la IVE.

En este punto, Sanidad indica que la propuesta contempla mecanismos organizativos en los centros de Atención Primaria para compatibilizar el ejercicio individual de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios con el acceso efectivo y sin demoras de las mujeres a la prestación.

La ciudadanía, las organizaciones y las asociaciones interesadas podrán enviar sus aportaciones hasta el 20 de octubre de 2026 al correo dgsp_normativa@sanidad.gob.es, identificando al remitente e indicando que los comentarios corresponden a esta consulta pública previa.