Imagen de la campaña. - MINISTERIO DE SANIDAD

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha lanzado la campaña 'Acércate, escucha, acompaña... repara', una iniciativa que busca visibilizar la discapacidad psicosocial, combatir el estigma y promover una sociedad más inclusiva a través del cuidado de los vínculos.

Según explica el Ministerio, la discapacidad psicosocial hace referencia a las limitaciones que pueden experimentar algunas personas con problemas de salud mental -como depresión, ansiedad o psicosis- cuando el sufrimiento psíquico se suma a barreras como el estigma, la falta de apoyos, la exclusión social o las dificultades para participar plenamente en la vida cotidiana.

Sanidad recuerda que, desde un enfoque basado en los derechos humanos, la discapacidad no depende únicamente de una condición de salud, sino también de las barreras que encuentra la persona en su entorno y que pueden limitar su participación en igualdad de condiciones.

La campaña parte de una idea central: cuando una persona atraviesa una situación de intenso sufrimiento psíquico, pueden verse afectados también sus vínculos familiares, sociales o afectivos. El miedo, el desconocimiento o la sensación de no saber cómo actuar pueden generar distancia y aumentar el aislamiento.

Frente a ello, 'Acércate, escucha, acompaña... repara' invita a cambiar la forma de relacionarnos con las personas que atraviesan estas situaciones y recuerda que existen gestos cotidianos al alcance de cualquiera que pueden ayudar: acercarse, escuchar sin juzgar, acompañar y respetar.

Así, ofrece pautas sencillas para saber cómo estar al lado de una persona que atraviesa un momento de especial vulnerabilidad. En este sentido, el nombre de la campaña resume su planteamiento: no se trata de reparar a las personas, sino de reparar los vínculos que el sufrimiento, el estigma o la soledad pueden haber deteriorado.

Además, la campaña incluye el 'Manual de reparación', una guía práctica dirigida a toda la población que recoge recomendaciones para acompañar a personas que atraviesan situaciones de sufrimiento psíquico.

A partir de situaciones cotidianas, el manual ofrece orientaciones basadas en la escucha, el respeto y el acompañamiento y muestra cómo determinadas actitudes pueden contribuir a mantener los vínculos y evitar que el desconocimiento o el miedo aumenten el aislamiento de la persona.

CASI 800.000 PERSONAS TIENEN RECONOCIDA UNA DISCAPACIDAD

En este punto, Sanidad subraya que la discapacidad psicosocial sigue siendo una realidad poco conocida y no dispone de una categoría estadística específica que permita determinar con exactitud cuántas personas se encuentran en esta situación.

Como referencia, la Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad del IMSERSO contabilizaba, a 31 de diciembre de 2024, 793.220 personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento por deficiencias clasificadas dentro de la categoría 'sistema nervioso o función mental'.

Estas personas representan el 23,2 por ciento de las 3.420.552 personas con discapacidad reconocida registradas en esta base estatal. La categoría incluye los trastornos mentales, pero también otras patologías neurológicas, por lo que esta cifra no equivale al número de personas con discapacidad psicosocial.

Con esta campaña, el Ministerio de Sanidad refuerza su compromiso con un modelo de salud mental basado en los derechos humanos, la participación, la inclusión social y la lucha contra el estigma, y pone en valor el papel de toda la sociedad en la construcción de entornos más inclusivos y en el cuidado de las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento psíquico.