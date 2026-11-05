Infosalus.- El Ministerio de Sanidad publica un mapa nacional para identificar las estructuras de investigación en cuidados

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MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha publicado el Mapa Nacional de Estructuras de Investigación en Cuidados, una herramienta que reúne las estructuras reconocidas de investigación en este ámbito en universidades públicas e institutos acreditados de investigación de toda España.

El mapa, elaborado por Investén-isciii, la Unidad de Investigación en Cuidados y Servicios de Salud del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), permite identificar los grupos de investigación de las distintas comunidades autónomas, conocer sus líneas de trabajo y localizar oportunidades de colaboración.

La iniciativa se enmarca en la quinta línea del Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería, dedicada a la investigación y la innovación en cuidados, y persigue facilitar la identificación de los grupos, dar visibilidad a sus estructuras y promover la colaboración entre equipos e instituciones.

La publicación del mapa busca contribuir al reconocimiento de la investigación en cuidados como un área estratégica para responder a retos como el envejecimiento, la cronicidad y la atención a personas con necesidades complejas.

Con esta actuación, el Ministerio de Sanidad refuerza su compromiso con una atención sanitaria basada en la evidencia y con el desarrollo del conocimiento científico y la innovación en cuidados.