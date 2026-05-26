Médicos y facultativos durante una concentración frente al Hospital de Móstoles, a 19 de mayo de 2026, en Móstoles, Madrid (España). Médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid iniciaron ayer, 18 de mayo, la cuarta semana de huelga indefinida para re - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación MIR España considera que "ha llegado el momento de dar un paso adelante" en la defensa de los médicos residentes y del futuro de la sanidad pública, y amenaza con una huelga indefinida en septiembre si no mejoran sus condiciones laborales con "avances reales y verificables".

Durante años, afirman que los médicos internos residentes han sostenido gran parte de la actividad asistencial bajo condiciones "cada vez más difíciles" con "jornadas excesivas, sobrecarga asistencial, dependencia estructural de las guardias y pérdida progresiva de poder adquisitivo y calidad formativa".

Ahora, pese a "meses de movilizaciones, concentraciones y jornadas de huelga", desde el colectivo siguen observando "una ausencia de medidas reales y una falta de voluntad negociadora suficiente para abordar los problemas estructurales que afectan a nuestro colectivo".

Consideran que es el momento de abordar de verdad la limitación efectiva de la jornada laboral y de las guardias; el registro real y transparente del tiempo de trabajo; la mejora del salario base y la homogeneización retributiva entre comunidades autónomas; el fin de la dependencia estructural de las guardias para alcanzar un salario digno; la protección efectiva del tiempo formativo; la supervisión clínica real y garantizada, especialmente en Urgencias; la mejora de las condiciones de descanso, conciliación y libranza postguardia, y el reconocimiento institucional y profesional del colectivo MIR.

Asimismo, manifestan su preocupación ante aquellas entidades u organizaciones que, "lejos de posicionarse de forma clara en defensa de los médicos y de sus condiciones laborales", han optado por cuestionar o debilitar movilizaciones legítimas del colectivo. Por este motivo, avierten que reevaluarán sus relaciones institucionales y futuras líneas de colaboración con aquellas organizaciones que mantengan posicionamientos contrarios a los intereses del colectivo médico.

NO SE TRATA SOLO DE LAS CONDICIONES LABORALES

"Creemos que este es un momento clave para la profesión. Ya no basta con declaraciones simbólicas ni con medidas parciales. Los médicos residentes necesitamos cambios reales, estructurales y valientes. Porque cuidar a quienes sostienen el sistema sanitario no puede seguir dependiendo del sacrificio constante de sus profesionales", afirman.

Desde la asociación recuerdan que no solo hablan de sus condiciones laborales sino de la seguridad clinica, calidad asistencial y sostenibilidad del sistema sanitario.

La Asociación MIR España no plantea esta movilización como una "medida simbólica", sino vinculada a objetivos "concretos y evaluables". Y recuerda que "en muchos hospitales, una parte fundamental de la actividad sanitaria depende de la voluntariedad, de la autoconcertación y de médicos que llegan a realizar semanalmente jornadas de 80 o incluso 90 horas".

Una situación que "ninguna empresa privada toleraría un modelo sostenido sobre este nivel de sobreesfuerzo permanente sin asumir responsabilidades directas", sin embargo, "en sanidad se ha normalizado durante demasiado tiempo". Por tanto, el apoyo a esta huelga se fundamenta en que "ningún sistema sanitario puede construirse sobre el agotamiento permanente de quienes lo mantienen cada día en funcionamiento".