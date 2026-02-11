La mitad de las personas que sufren cataratas en el mundo no tienen acceso a cirugía, según un informe

Archivo - Oftalmólogo, ojo - SEB_RA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mitad de las personas que se ven afectadas por cataratas en todo el mundo no tienen acceso a cirugía para tratar esta afección ocular, lo que supone que cerca de 94 millones de personas viven actualmente con problemas de visión o ceguera debido a cataratas, según recoge un informe en el que ha colaborado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"La catarata es la opacidad del cristalino, la lente del ojo, que se vuelve cada vez más opaco y causa visión borrosa con el tiempo. Sabemos que el tratamiento es sencillo y se trata de una cirugía que dura 15 minutos. Es una de las cirugías más frecuentes en países de altos ingresos", ha explicado en rueda de prensa el responsable técnico de la OMS para el cuidado de los ojos, la discapacidad visual y la ceguera, Stuart Keel.

Sin embargo, el nuevo análisis, publicado en 'The Lancet Global Health', advierte sobre la inequidad en el acceso a esta operación. Aunque a lo largo de las dos últimas décadas el acceso a la cirugía se ha incrementado en alrededor del 15 por ciento y se prevé que la cobertura aumente en un 8,4 por ciento durante esta década, Keel ha aseverado que el progreso es "lento".

El informe, que analiza datos de 68 países, apunta que África es la región más afectada, pues tres de cada cuatro personas que lo necesitan no pueden operarse en este continente. "En Kenia, específicamente, con la tasa actual de cirugía, el 77 por ciento de las personas que necesitan cirugía de cataratas morirán con problemas de visión o ceguera antes de poder acceder a la cirugía", ha apuntado Keel como ejemplo.

También se observa una brecha entre sexos que impacta en las mujeres. Según el documento, las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada en todas las regiones, experimentando sistemáticamente un menor acceso a la atención que los hombres.

En este contexto, la OMS ha instado a los países a tomar acción y avanzar hacia el objetivo que se marcaron en 2021, cuando la Asamblea Mundial de la Salud estableció el objetivo de aumentar en un 30 por ciento la cobertura quirúrgica efectiva de cataratas para 2030. "Los datos nos indican que solo avanzamos a un tercio del ritmo necesario para alcanzar este objetivo", ha aseverado Keel.

PUNTOS DE MEJORA

Stuart Keel ha detallado los aspectos en los que se debe centrar la atención, destacando entre ellos el desarrollo y formación de los trabajadores sanitarios para ofrecer atención oftalmológica, además de asegurar que estén disponibles por todo el país. "Actualmente, observamos una gran concentración de servicios de atención oftalmológica que se prestan únicamente en zonas urbanas", ha puntualizado.

Pese a ser una de las intervenciones más rentables, Keel ha señalado que el coste que deben asumir los pacientes por la cirugía es una de las barreras más limitantes. "Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos asuman una mayor responsabilidad en la cirugía de cataratas y la incluyan en los paquetes de servicios de salud y seguros", ha señalado.

A este respecto, ha abogado por establecer alianzas público-privadas para ampliar el acceso a este procedimiento, sobre todo en poblaciones de alto riesgo, dado que ahora la mayoría de los servicios de atención oftalmológica son proporcionados por el sector privado.

Por último, ha destacado la necesidad de concienciar a la población sobre los riesgos de la visión, abordando de este modo "ideas erróneas comunes", como que el deterioro de la visión es "una parte normal" del envejecimiento, cuando en realidad existen soluciones efectivas y sencillas en la mayoría de los casos.

¿CÓMO PREVENIR EL RIESGO DE CATARATAS?

El experto de la OMS ha referido que, entre los factores de riesgo de cataratas, se encuentra el envejecimiento, que no se puede controlar, y otros frente a los que la población sí puede actuar, como la exposición prolongada a la luz ultravioleta, fumar, las lesiones oculares, afecciones como la diabetes o el uso prolongado de esteroides, entre otros.

En este sentido, ha animado a la población a proteger su visión de la exposición a los rayos ultravioleta a través del uso de gafas de sol, sombreros y protección ocular en general. Asimismo, ha instado a acudir a revisiones oculares periódicas, sobre todo a medida que se envejece.

"En la mayoría de los casos, muchos de los problemas de visión pueden prevenirse si se diagnostican a tiempo o pueden abordarse mediante tratamientos muy eficaces (...) Por lo tanto, es fundamental saber que estas afecciones son mucho más fáciles de tratar si se detectan a tiempo", ha resaltado.

Preguntado sobre el posible impacto del cambio climático y la capa de ozono en el desarrollo de cataratas, Keel ha comentado que, teniendo en cuenta que la exposición a los rayos UVB es un factor de riesgo clave demostrado, se puede suponer, sin tener datos al respecto, que en los países y regiones con mayor exposición a estos rayos, habría un mayor riesgo de cataratas de aparición temprana.

En cuanto al cambio climático, ha apuntado que no hay datos específicos que permitan afirmar que este fenómeno esté aumentando la prevalencia de cataratas. Sin embargo, ha afirmado que algunos datos preliminares muestran que está provocando complicaciones en ciertas enfermedades oculares, como infecciones oculares y enfermedades de la superficie ocular, no específicamente cataratas.