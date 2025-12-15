Mónica García aboga por un modelo que priorice los cuidados a domicilio en la atención a pacientes crónicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 12 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Ministerio de Sanidad aborda jun - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado este lunes que la cronicidad "no solo se mide en las paredes del sistema sanitario", sino que "también se mide en la vida cotidiana", en los determinantes sociales de la salud, por lo que ha abogado por avanzar hacia un modelo en el que se priorice "domiciliar los cuidados frente a medicalizar el resto de los espacios".

"Reforzar la hospitalización a domicilio, el seguimiento proactivo, la atención en el hogar, no solamente mejora la calidad de vida de las personas, sino que además hace que tengamos un sistema que es más humano y más eficiente", ha señalado durante la clausura del acto donde se ha presentado el informe 'Atención integrada de la cronicidad en España: Situación, herramientas y retos de la integración sanitaria y social', elaborado por el Observatorio de la Atención al Paciente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).

García ha destacado el papel que desempeñan las organizaciones de pacientes en el ecosistema sanitario y el impulso de políticas al servicio de la sociedad. "Yo creo que no hay un núcleo más político que las organizaciones de pacientes que quieren transformar la sociedad y que quieren avanzar para eso, para poner al paciente en el centro", ha subrayado.

En este punto, ha recordado que el Ministerio de Sanidad está trabajando en la ley de organizaciones de pacientes para poner a estas entidades "en el centro de las decisiones políticas" que afectan a los pacientes, desde una visión "rigurosa", "comprometida" y "de la mano de la evidencia científica".

Sobre la atención a la cronicidad, la ministra ha resaltado que se trata del "núcleo" del sistema sanitario, pero que "durante muchos años ha estado relativamente abandonado en aras de la atención a la patología aguda", que ha precisado que también es "necesaria" pero que ha llevado a meter en un cajón toda la atención a la cronicidad y a la multipatología, que requieren recursos y en los que las instituciones deben "volcarse".

"Y si hablamos de cronicidad es que no podemos hablar de una cosa que no sea Atención Primaria", ha continuado para subrayar que en un contexto en el que se habla mucho de medicina pesonalizada la realidad es que "no hay una medicina más personalizada que la de Atención Primaria". A este respecto, ha puesto en valor el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, aprobado el pasado dieciembre, que da valor a la longitudinalidad.

"Si hubiera una pastilla o un medicamento que disminuyera los ingresos entre un 25 y un 30 por ciento, que disminuyera la mortalidad entre un 25 y un 30 por ciento, que disminuyera la atención a la gente entre un 25 y un 30 por ciento tendríamos que estar pagando millonadas. Bueno, esa pastilla se llama Atención Primaria y se llama longitudinalidad", ha resaltado la titular de Sanidad.

Además, ha enfatizado la importancia de la integración sociosanitaria en la atención a los pacientes, ya que la cronicidad y la atención "no se terminan en la puerta de la consulta". En este sentido, García ha enfatizado la importancia de leyes como la dirigida a los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (Ley ELA), la de dependencia o la de discapacidad, que ayudan a "ampliar los espacios" de cuidados a los pacientes.

"Tenemos que interpelarnos como sociedad qué modelo de cuidados y de sistema sanitario queremos. Creo que tenemos la base para poder decir que tenemos los cimientos del mejor modelo. Ahora bien, ese mejor modelo hay que seguir construyendo, transformando, modificando, modelizando, hay que seguir ampliando sus paredes", ha remachado.