Infosalus.- Mónica García asegura que enviar el Estatuto Marco al Congreso "no es un desafío" a los sindicatos médicos

Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa para informar sobre las medidas de gestión pública adoptadas, a 22 de julio de 2026, en Madrid (España). Mónica García, comparece ante los medios de comunicación tras presidir el - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este miércoles que la aprobación del Proyecto de Ley del Estatuto Marco para enviarlo al Congreso de los Diputados "no es un desafío" a los sindicatos médicos, que han amenazado con llevar a cabo una huelga indefinida, sino la forma de "abrir la puerta" a la mejora de las condiciones laborales.

Así ha respondido García en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, a las críticas de los sindicatos médicos después de que el Gobierno diera luz verde en el último Consejo de Ministros a este proyecto de ley, que reforma la normativa vigente desde 2003 y llegará a las Cortes para su debate.

La ministra ha explicado que la aprobación de este texto es necesaria para poder trabajar en reivindicaciones de los médicos como la de un estatuto propio para su colectivo. "Incluso la condición de posibilidad de que haya un estatuto propio parte de la base de que haya un estatuto también básico para todos los profesionales", ha afirmado.

García ha recordado que ha estado en "30 reuniones" con los sindicatos médicos, además de que se han realizado "60 reuniones" con el resto de organizaciones para alumbrar un texto que ha insistido en que recoge "todas las reivindicaciones que son competencia del Ministerio de Sanidad".

Al hilo, ha comentado que hay demandas de los profesionales que son "competencia exclusiva" de las comunidades autónomas. "Cuando se nos exige que nosotros tenemos que pagar mejor, lo siento, pero tenemos que hablar con las comunidades autónomas", ha ejemplificado.

En este sentido, ha destacado que, a lo largo del año, ha habido consejerías que han llegado a acuerdos con sus sindicatos para mejorar las condiciones. Mientras, ha afirmado que otras, como Baleares y la Comunidad de Madrid, consideran "imposible" eliminar las guardias de 24 horas. "No, no es imposible, hay que reorganizar nuestro sistema", ha asegurado.

"Las competencias de la materialización de esas mejoras son de las comunidades autónomas", ha insistido para señalar, tras ello, que su departamento tiene pendiente la reforma del real decreto que regula el trabajo de los residentes, que ha avanzado que saldrá "a finales de este año" y permitirá reducir guardias y mejorar sus condiciones.

"Mi pregunta es cómo va a poder ser que lo que es competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad en materia de los residentes se pueda cumplir y una vez que esos residentes terminen la residencia no se haya podido cumplir esas mismas condiciones del estatuto marco", ha cuestionado en caso de que no se apruebe la normativa.

TAREAS PENDIENTES

Preguntada por cuándo tiene planeado dejar su cargo en el ministerio para centrarse en la campaña a la Comunidad de Madrid, a la que es candidata por Más Madrid, Mónica García ha subrayado que "cuando termine todas las tareas" pendientes en Sanidad.

En este punto, ha hecho referencia a la regulación de la formación después del MIR, las áreas de capacitación y especialidades. "¿Cómo puedo investigar dentro de mi horario laboral? ¿Cómo puedo formarme dentro de mi horario laboral? Yo que soy anestesista, por ejemplo, ¿cómo hago para que esté reconocido que hay un anestesista que es un anestesista pediátrico y otro que se dedica a la reanimación? Todas esas cosas quedan por solucionar", ha precisado para añadir que "una cosa fundamental que queda por solucionar" es el decreto de listas de espera.