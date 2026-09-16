La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Este es el primer pleno que se celebra en la Cámara Alta tras el período estival. Durante el mismo, el PP ha plantea - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este miércoles que no secundaría la huelga indefinida en caso de que siguiera ejerciendo como médico porque considera que es "tirar piedras contra" el "propio tejado" de los profesionales, después de que se haya abierto por primera vez en 23 años la posibilidad de "mejorar" sus condiciones laborales.

García ha resaltado en una entrevista en 'La Cafetera' de Radiocable, recogida por Europa Press, que abrir la reforma del Estatuto Marco ha sido una decisión "valiente" de su departamento, por lo que ha defendido que "no puede tener" un coste personal ni político para ella.

"Es la primera norma en 23 años que abre la puerta a mejorar las condiciones laborales. ¿Las tienen que materializar las comunidades? Claro que sí. ¿Es suficiente el Estatuto Marco? Claro que no. ¿Por qué? Porque la patronal son las comunidades autónomas. Y esto va a pasar conmigo en el ministerio y con cualquier ministro, sea del signo político que sea", ha explicado.

En esta línea, la titular de Sanidad ha insistido en que las "expectativas" que ha puesto sobre la mesa la reforma del Estatuto Marco "las tienen que cumplir las comunidades autónomas", tras lo que ha recordado que el texto del proyecto de ley ya está en el Congreso de los Diputados.

"Quiere decir que el Estatuto Marco no se iba en ningún caso a definir en un despacho del Ministerio de Sanidad, entre otras cosas porque entiendo que hay gente que quería que ese debate se quedara en lo privado, se quedara en que si yo he dicho, si soy, si no soy, si la ministra, si digo, si no digo, si me salto la norma, si no me salto la norma", ha apuntado para destacar que, en la Cámara Baja, la norma podrá ser enmendada, rechazada o "lo que quieran los grupos parlamentarios".

"TRISTEZA" Y "CIERTA RAREZA" POR LA HUELGA DE MÉDICOS

En este punto, ha reconocido sentir "tristeza" y "cierta rareza" por la convocatoria de los sindicatos médicos y facultativos para iniciar la huelga nacional indefinida a partir del 28 de octubre, ya que considera que están haciendo reivindicaciones sobre "competencias autonómicas" y, además, que sus demandas pueden ser recogidas en el Congreso.

"El Estatuto Marco pone el marco, porque es una ley estatal, pero las competencias atribuidas para poner recursos, poner plantillas, para que la gente en vez de hacer 24 horas pueda hacer 12, con lo cual pueda tener compañeros con los que repartir esa penosidad, son las comunidades autónomas", ha insistido.

Tras ello, ha destacado que hay CCAA que ya han llegado a acuerdos con los mismos sindicatos que llaman a la huelga nacional. "Entonces, hay una parte que yo creo que es difícil de explicar. Ahora bien, que vengan al Congreso, que debatan, que enmienden, que aprueben y que rechacen, que para eso están las leyes", ha finalizado.