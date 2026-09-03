Infosalus.- Mónica García carga contra Feijóo y Abascal por hablar de colapso sanitario en Ceuta pese a "la evidencia que lo refuta"

Archivo - Mónica García, Ministra de Sanidad, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta en el Senado a las preguntas de la oposición sobre seguridad y protestas, gasto en Def - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado este jueves contra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de Vox, Santiago Abascal, por insistir en "señalar un colapso sanitario" en Ceuta "a pesar de las múltiples evidencias y datos que lo refutan".

"Solo quieren relato y carnaza para instalar su discurso de odio", ha denunciado la titular de Sanidad en una publicación en 'X', coincidiendo con la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la situación en la ciudad autónoma.

García ha asegurado que a Feijóo y a Abascal "no les importa ni la realidad ni el orgullo de saber que han sido los propios profesionales con su sobreesfuerzo quienes han evitado ese colapso para proteger la salud de los ceutíes y los derechos humanos de las personas migrantes".