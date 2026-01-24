Infosalus.- Mónica García celebra las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada porque reforzarán el sistema público

La ministra de Sanidad, Mónica García (I), atiende a los medios de comunicación con motivo de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, en el exterior del Ministerio de Sanidad, a 24 de enero de 2026, en Madrid (España). Según datos del Ministerio - Jesús Hellín - Europa Press

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha visitado este sábado al equipo responsable de la organización de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada y ha deseado "suerte" y" todo el ánimo" a las personas que se han presentado al examen, que les permitirá acceder a una de las 12.366 plazas ofertadas de Formación Sanitaria Especializada en Medicina, Farmacia, Enfermería y de las titulaciones del ámbito de Psicología, Química, Biología y Física.

García ha subrayado que el Gobierno lleva años incrementando de forma sostenida el número de plazas de formación sanitaria especializada "con el objetivo de reforzar el sistema sanitario público".

Y "vamos a seguir creciendo, haciendo nuestro sistema sanitario más robusto y más fuerte gracias al talento de todos estos profesionales que pronto se incorporarán al Sistema Nacional de Salud", ha prometido.

En este sentido, la titular de Sanidad ha puesto de relieve que este "esfuerzo" evidencia "una apuesta clara" y "un impulso decidido" del Gobierno de coalición que compartan el PSOE y Sumar por la sanidad pública española.

En concreto, el número total de personas admitidas para la realización del examen asciende a un total de 35.503, lo que representa un aumento del 10,7% respecto a la convocatoria anterior. Del todo, el 74,28% son mujeres.

Según reseña el Ministerio en una nota de prensa, desde el año 2018, el número de plazas ofertadas se ha incrementado en un 54%, lo que refleja "el firme compromiso" de Sanidad con la ampliación sostenida de la capacidad formativa del sistema.

En el caso de los aspirantes médicos, Mónica García, médico de profesión, ha recordado que se ha incrementado casi un 50% el número de plazas, pasando de unas 6.700 plazas, a las casi 9.300 convocadas este año.

La distribución de plazas es la siguiente: Medicina (MIR), 9.276 plazas; Enfermería (EIR), 2.279 plazas; Farmacia (FIR), 362 plazas; Psicología (PIR), 280 plazas; Química (QIR), 29 plazas; Biología (BIR), 83 plazas; y Física (RFIR), 57 plazas.

Las pruebas se desarrollan en 25 sedes de examen, al menos una por comunidad autónoma, y en 688 mesas de examen, más otras dos ubicadas en el Ministerio de Sanidad. En la organización y desarrollo del proceso participan más de 2.000 personas, entre delegados/as de centro, interventores/as, vocales de las mesas de examen y miembros de las siete comisiones calificadoras.