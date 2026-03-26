Mónica García confía en alcanzar acuerdos con los sindicatos médicos en la reunión de este jueves y evitar la huelga

La ministra de Sanidad, Mónica García, a su salida de una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez y Feijóo se miden este miércoles en el Pleno del Congreso en plena escalada por la guerra de Irán, - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, espera que la reunión de este jueves entre su departamento y el Comité de Huelga médica permita alcanzar acuerdos y que los sindicatos cumplan con la desescalada del conflicto, evitando así la próxima convocatoria de huelga del mes de abril.

"Espero que, una vez que se lleguen a acuerdos, que es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, la otra parte cumpla con la desescalada del conflicto. (...) Lo que se ha hablado dentro de las mesas no se ha cumplido fuera", ha reprochado la titular de Sanidad durante el VI Foro Económico elDiario.es.

Así, García ha asegurado que el Comité de Huelga ha reconocido los avances del nuevo Estatuto Marco, por lo que le ha recriminado que "la respuesta no puede ser siempre el conflicto". "La respuesta no puede ser siempre una huelga cuando realmente estás avanzando y cuando los propios sindicatos asumen que son avances, que son mejoras y que el resto de mejoras que piden competen a las comunidades autónomas y a otros estamentos", ha argumentado.

Tras ello, García ha expresado su deseo de que los sindicatos hagan concesiones en la negociación, con el fin de evitar las próximas convocatorias de huelga previstas para abril, mayo y junio. "El Ministerio va con la voluntad de ceder en la medida de lo posible. Creo que hemos cedido en casi todo lo que tenemos competencias, vuelvo a insistir, el Estatuto Marco no da más en lo que ha competencias se refiere", ha apuntado.

No obstante, García reconoce el "malestar" de los profesionales sanitarios, aunque aclara que el Estatuto Marco no puede solucionarlo, ya que se trata de aspectos regulados por las legislaciones de cada comunidad autónoma. Como ejemplo, ha citado las retribuciones, la organización de las plantillas y la gestión de las guardias.

KRYSTAL BIOTECH SOLICITA FINANCIACIÓN PÚBLICA PARA SU FÁRMACO CONTRA LA PIEL DE MARIPOSA

Por otra parte, García ha informado de que la farmacéutica Krystal Biotech ha solicitado esta semana la financiación pública de 'Vyjuvek', la terapia génica contra la epidermólisis bullosa, conocida como piel de mariposa.

"Antes de ayer nos presentaron esta solicitud, lo cual no significa que antes no se le haya podido dotar a estos pacientes de este medicamento", ha indicado García, quien ha explicado que son las comunidades autónomas las que "autorizan el fármaco y lo pagan".

Asimismo, ha subrayado que el hecho de que un medicamento no esté financiado no implica que los pacientes no lo reciban. "Incluso antes de su autorización, un fármaco puede administrarse a través de uso compasivo. En nuestro país, los pacientes pueden acceder a estos tratamientos antes de que estén formalmente aprobados", ha recalcado.

A continuación, ha subrayado que el Ministerio trabaja en la reforma del real decreto de listas de espera para unificar el sistema y ha pedido la colaboración de las comunidades autónomas para actualizar la normativa vigente, en vigor desde 2003.

"Queremos conocer, desde el Ministerio, el tiempo que transcurre desde que un paciente acude a Atención Primaria con cualquier patología hasta que es atendido por un especialista, se le realizan pruebas, vuelve a consulta y, finalmente, es intervenido o recibe tratamiento. A día de hoy, no disponemos de toda esa trazabilidad", ha finalizado.