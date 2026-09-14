La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado como "un poco raro" que los sindicatos médicos hayan convocado una huelga nacional para hacer reivindicaciones sobre competencias que son "autonómicas" y que se van a empezar a debatir en el Congreso de los Diputados, tras la llegada del texto del Estatuto Marco a la Cámara Baja.

Durante una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de laSexta, recogida por Europa Press, García ha destacado que su ministerio ha llegado a acuerdos con los médicos en el pasado, así como con las "principales" organizaciones representativas sindicales, UGT, CSIF, CCOO y SATSE.

Aun así, ha destacado que se puede seguir debatiendo la reforma de la normativa en el Congreso de los Diputados, para lo que ha recordado que se va a abrir un "intergrupo" en el que se escuchen "todas esas reivindicaciones que pueden quedar fuera del Estatuto Marco, pero que son reivindicaciones legítimas de los profesionales médicos".

A su juicio, la llegada del proyecto de ley a la Cámara Baja supone "una oportunidad" para seguir debatiendo y reflexionando. "Esto no lo decido yo en un despacho, esto lo decidimos los españoles a través de nuestros representantes, que son los grupos parlamentarios. Por eso creo que ahora se abre una nueva oportunidad para que el Congreso, a través de los diferentes grupos políticos, enmienden, aprueben o rechacen", ha detallado.

Aunque ha señalado que si los grupos parlamentarios rechazan la ley, "están en pleno derecho para hacerlo", ha aseverado que, en su opinión, supondría perder "una oportunidad de poner la primera piedra para mejorar las condiciones laborales de los profesionales".