Archivo - La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta, a 21 de octubre de 2022, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que ha intentado "evitar en todo momento" la huelga convocada por los sindicatos médicos para mediados de octubre y ha reconocido que los facultativos tienen "razones legítimas" para protestar, aunque cree que parte de sus reivindicaciones deben ser atendidas por las comunidades autónomas, que tienen las competencias en planificación, ordenación y recursos humanos.

"Yo he de decir que he evitado e intentado evitar en todo momento esos paros por una razón muy sencilla, porque el estatuto marco está en el Congreso de los diputados", ha afirmado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, donde ha reiterado que se trata de una ley que ha llegado al Congreso de los Diputados para que sea "aprobada, rechazada o enmendada por los grupos parlamentarios".

Asimismo, ha defendido que se pueda trabajar en una legislación propia para médicos y facultativos, una de las reivindicaciones del comité de huelga, siempre que no se haga "sobre las cenizas de las mejoras laborales del resto de los profesionales".

"Lo que tiene que decidir ahora mismo el Congreso de los Diputados, que es donde se legisla, es si los profesionales se quedan con las mejoras del Estatuto Marco, que creo que son indudables para todos los profesionales, o se queda con la legislación del año 2003, que es la que ha perpetuado todos esos malestares que hoy denuncian de manera legítima a todos los profesionales", ha añadido.

García ha defendido que los médicos tienen "razones legítimas para la protesta", aunque ha advertido de que "el Estatuto Marco no se la resuelve", ya que "no puede ni debe meterse" en cómo se organiza o se planifica, por ejemplo, un servicio de urgencias de un hospital, porque estas cuestiones corresponden a las comunidades autónomas.

Así, ha insistido en que "cada reivindicación tiene su ventanilla" y ha puesto como ejemplo varios acuerdos alcanzados ya entre sindicatos convocantes de la huelga y administraciones autonómicas.

Preguntada directamente sobre si participaría en la huelga, la ministra no ha concretado su respuesta. Sí ha asegurado que, como médica, reclamaría a la Comunidad de Madrid que le devolviese los "200 euros mensuales" que, según ha afirmado, le ha quitado desde 2012 de las guardias.