Mónica García defiende el aumento de financiación a las CCAA tras las críticas de consejeros del PP

La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones a la prensa tras la reunión del pleno del CISNS, a 10 de julio de 2026, en Madrid (España). Esta reunión tiene el objetivo de desbloquear importantes partidas presupuestarias y abordar diversas r - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este viernes que tanto el Gobierno como el Ministerio de Sanidad han incrementado en los últimos años la cuantía de las transferencias a las comunidades autónomas, después de que los consejeros de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, y de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, le hayan pedido explicaciones al respecto.

Tras el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), Vázquez ha pedido a la ministra de Sanidad que aclarase "dónde están los 300.000 millones de euros y cómo se han repartido esos 300.000 millones de euros que dice que el Gobierno ha repartido a las comunidades autónomas", con los que García reprocha a las CCAA que no los utilicen para mejorar las condiciones de la sanidad.

En respuesta, la ministra ha asegurado en rueda de prensa que, "en la misma página de Hacienda", se puede ver que se ha dotado a las comunidades autónomas de 222.000 millones en transferencias directas, más 80.000 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y otros 3.700 millones transferidos desde el Ministerio de Sanidad.

"Con lo cual, se ha hecho un esfuerzo para que, desde antes de la pandemia, se hayan multiplicado por 10 las transferencias que se hacen directamente desde el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas", ha destacado.

De este modo, García ha afirmado que "es falso" que las comunidades autónomas no tengan dinero. "Una de dos, o no lo han hablado con sus consejeros de Hacienda o no lo han hablado con sus presidentes. Porque si tienes un 45 por ciento más de presupuesto del que tenías en el año 2018 y el presupuesto en Sanidad ha aumentado un 20 por ciento, por algún agujero se te ha ido el presupuesto sanitario", ha apuntado.

"Si las condiciones laborales o el aumento de las retribuciones no lo has adecuado a esa transferencia, pues igual se te ha ido a Quirón o igual se te ha ido a quitarles los impuestos a los más ricos", ha añadido para terminar señalando que el destino de la financiación depende de la "prioridad política" de cada comunidad autónoma.