Infosalus.- Mónica García defiende ante la OMS "más cooperación y menos egoísmo" y avisa: "No hay salud global sin paz"

Archivo - Ministra de Sanidad, Mónica García, en el pleno de la Asamblea Mundial de la Salud celebrado en Ginebra (Suiza) - MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha intervenido ante Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha defendido "más cooperación y menos egoísmo" como respuesta conjunta frente a futuras crisis sanitarias y, aludiendo a los conflictos en Gaza, Líbano y la crisis de Sudán, ha advertido de que "no hay salud global sin paz".

La titular de Sanidad ha intervenido en la sesión plenaria de la 79ª Asamblea, que se celebra esta semana en Ginebra (Suiza), donde ha reivindicado la negociación del Tratado de Pandemias, la salud global y el multilateralismo.

"Creemos en una salud global basada en la ciencia, en sistemas públicos fuertes, en la cooperación entre países y en la dignidad humana. Porque si los virus no conocen fronteras, tampoco deberían conocerlas la solidaridad, la evidencia científica o la defensa de la vida", ha afirmado.

Como ejemplo, ha citado la respuesta de España ante el reciente brote de hantavirus, subrayando la coordinación con la OMS y con decenas de países y la puesta a disposición de recursos sanitarios, científicos y logísticos "sin preguntar de dónde venían los pasajeros". "Entendimos que, cuando llega una crisis, la única prioridad posible es la humanidad", ha añadido.

"Pero hoy no podemos hablar de salud global ignorando el sufrimiento del mundo", ha señalado, recordando la "más firme condena" de España "ante el horror que continúa viviendo la población civil en Gaza y que se ha extendido al Líbano, la crisis humanitraria de Sudán y el reciente conflicto en el Golfo Pérsico".

"No hay salud posible bajo las bombas. No hay salud posible entre las ruinas. No hay salud global sin paz y sin derechos humanos. Hoy necesitamos más OMS y menos negacionismo. Más cooperación y menos egoísmo. Más ciencia y menos indiferencia. Hagámoslo", ha concluido.