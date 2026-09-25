Archivo - Ministra de Sanidad, Mónica García, en el pleno de la Asamblea Mundial de la Salud celebrado en Ginebra (Suiza) - MINISTERIO DE SANIDAD - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido una arquitectura de salud global menos fragmentada y mejor coordinada, con una Organización Mundial de la Salud (OMS) "fuerte y en el centro".

Así se ha mostrado García durante su intervención en la Reunión de Alto Nivel sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias, celebrada en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. En este contexto, la ministra de Sanidad ha señalado que España respalda la intervención realizada en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros

La titular de Sanidad ha apostado por culminar "cuanto antes" el anexo sobre el sistema de acceso a patógenos y participación en los beneficios (PABS, por sus siglas en inglés), previsto en el Acuerdo sobre Pandemias, sin tener que elegir entre rapidez y equidad, porque, como ha señalado, "se necesitan ambas".

García ha lamentado que en la actualidad "convivan señales de alarma", entre ellas la situación en Gaza y el brote de ébola en la República Democrática del Congo, que están debilitando la capacidad para detectar y responder a "la amenaza de mañana".

Tras ello, ha señalado que en 2023 se alcanzó un terreno común basado en la cooperación, la equidad, la solidaridad y la acción multilateral. "Tres años después, en un mundo más fragmentado, ese consenso importa todavía más", ha añadido.

"La declaración política que hoy ponemos sobre la mesa debe preservar y reforzar los compromisos aceptados. España la apoya porque ante una amenaza global tenemos que trabajar juntos, proteger a quienes nos encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad y garantizar que ningún país se quede atrás. Esta es la lección que la internacional del odio se niega a aprender, que un virus no pide papeles. Dejar fuera a quien no los tiene abre un agujero en el escudo de todos y todas", ha finalizado.