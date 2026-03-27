Infosalus.- Mónica García denuncia el acoso de "organizaciones ultras" a Noelia Castillo por ejercer su derecho a la eutanasia

La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece declaraciones a los medios tras el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Ministerio de Sanidad abo - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado este viernes el acoso que, según ha señalado, ha sufrido Noelia Castillo por parte de "organizaciones ultras" para poder ejercer su derecho a la Ley de la eutanasia.

"Hoy por fin se ha puesto fin al sufrimiento de Noelia Castillo, ejerciendo su derecho a morir dignamente, así como contempla la ley de eutanasia. Hay que lamentar que organizaciones ultras le han estado acosando y presionando hasta el último momento, solamente por ejercer su derecho a disponer de su propia vida y a disponer también de su muerte", ha señalado la ministra de Sanidad durante la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Tras ello, García ha subrayado que el CISNS llevaba en un principio un manual de buenas prácticas en eutanasia, así como la estrategia de cuidados paliativos, aunque finalmente no se han podido abordar debido a que el Consejo se ha dedicado exclusivamente al conflicto de la huelga médica.

Precisamente este viernes, García ha señalado que están abiertos a estudiar la petición que el Parlament de Cataluña llevará al Congreso de los Diputados para reformar la Ley de la Eutanasia y acortar los plazos previstos ante posibles recursos judiciales.

"Por supuesto que la vamos a estudiar, y si hay una mayoría parlamentaria suficiente para poder evaluar cuáles son esas fugas de la ley, por supuesto que las estudiaremos", ha señalado García en declaraciones a los periodistas antes del inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Asimismo, la titular de Sanidad ha querido "dejar claro" que la actual Ley de la eutanasia es "garantista" y quienes han solicitado acogerse a ella han podido ejercer su derecho.